Kokoomus: Hallitus tekee historiallisen mittavat suojelupäätökset

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie painotti hallituksen konkreettisia ja tehokkaita toimia ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden puolesta kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan keskustellessa välikysymyksestä hallituksen ilmasto- ja luontopolitiikasta.

– Ilmastokriisin hillintään ja sopeutumiseen liittyvät toimet ovat välttämättömiä maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Ympäristö ei ole vain lahja menneiltä sukupolvilta, se on myös lainaa tulevilta. Se on ihmiskunnan elinvoiman lähde ja monimuotoisella luonnolla on myös jakamaton arvo itsessään, Talvitie korosti.

Hänen mukaansa kokoomuksen perusarvot vapaus ja vastuu kantavat myös ympäristöpolitiikassa. Talvitie painotti laajaa, myös perustuslakiin kirjattua, vastuuta yhteisestä puhtaasta ympäristöstämme.

– Vapaa markkinatalous turvaa ilmastokestävyyttä tehokkaasti ja reilusti. Kun päästöille asetetaan oikea hinta, saamme talouden kasvuun ja päästöt laskuun, hän sanoi.

– Jotta jokaisella on vapaus nauttia luonnosta ja puhtaasta ympäristöstä tarvitaan vastuunkantoa laajasti. Vastuuta ilmastosta, vastuuta vesistöistä, vastuuta luonnon monimuotoisuudesta. Tarvitaan ratkaisuja, joissa haittojen minimoinnin ohella kannetaan ympäristövastuuta laajasti, Talvitie tähdensi.

Talvitien mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus vaalii ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta.

Hän totes, että hallitus tekee historiallisen mittavat suojelupäätökset, kun se suojelee valtion vanhat, luonnontilaiset metsät. Nämä monimuotoisuuden kehdot ovat päätöksen jälkeen pysyvästi suojassa.

– Hallitus on priorisoinut Helmi, METSO ja NOUSU –luonnonsuojeluohjelmien rahoitusta vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Itämeren tilaa parannetaan ennennäkemättömillä, erityisesti Saaristomeren valuma-alueeseen vaikuttavilla toimilla, Talvitie kuvaa.

– Heinäveden Palokin koskien vapauttaminen on vaikuttavuudeltaan Suomen merkittävin virtavesiteko. Lisäksi puretaan vähämerkityksellisiä tippavesivoimaloita ja palautetaan vesistöjä luonnontilaan. Samalla hallitus tekee historiallisen mittavat suojelupäätökset, kun se suojelee valtion vanhat, luonnontilaiset metsät, Talvitie sanoi.

Talvitie painotti hallituksen olevan sitoutunut ilmastolakiin.

– Päästövähennystavoitteet kirittävät puhtaampia ratkaisuja ja kasvua. Hallitus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan energian suurvallaksi ja ilmastokädenjäljen edelläkävijäksi, hän sanoi.

– Luomme puhtaan talouden kasvua kotimaassa ja syrjäytämme saastuttavia ratkaisuja maailmalla teknologian viennin kautta. Tämä tarkoittaa myös lisää työtä, kun suomalaisyritysten tuottamia uusia puhtaampia ratkaisuja viedään maailmalle, Talvitie totesi.