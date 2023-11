Kokoomuksen mukaan taloudesta huolehtiminen on vastuunkantoa tulevista sukupolvista

– Haluamme, että jokaisella lapsella ja nuorella on uskoa ja toivoa tulevaan. Uskoa siihen, että vaikeistakin ajoista selvitään, yhdessä. Se on kokoomukselle keskeinen arvo, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie sanoi puolueensa ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan käsitellessä välikysymystä nuorten tulevaisuudesta.

Hän muistutti, että lähes joka kymmenes nuori on koulutuksen sekä työmarkkinoiden ulkopuolella eli vaarassa syrjäytyä.

– Yhteiskuntana meidän on pystyttävä parempaan. Ketään ei saa syrjäyttää eikä kenenkään pidä syrjäytyä.

Hän nosti esiin, että selvitysten mukaan nuoret kokevat omassa elämässään eniten epävarmuutta työllistymisestä, toimeentulosta ja tulevaisuudesta.

– Vastuullista politiikkaa on se, että jokaisella on mahdollisuus opiskella ja tehdä töitä. Koulutus parantaa mahdollisuuksia työllistyä, nostaa tulotasoa ja on paras työttömyyden turva, Talvitie sanoi.

– Pidämme huolen siitä, että Suomessa jokaisella on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin tahtoa riittää, hän jatkoi.

Talvitien painotti, että julkisen talouden kestävyydestä huolehtiminen on myös vastuunkantoa tulevista sukupolvista.

– Holtittoman velanotto on päätyttävä. Ilman vastuunkantoa julkisesta taloudesta, emme voi turvata nykyisiä tasavertaisia koulutus- ja työmahdollisuuksia tuleville sukupolville, hän totesi.

Talvitien mukaan julkisen talouden säästöjen lisäksi hallitus päivittää yhteiskuntamme rakenteita ja uudistaa työmarkkinoita.

– Helpotamme yritysten mahdollisuuksia työllistää. Uudistusten myötä yhä useampi nuori löytää sen ensimmäisen kesätyöpaikan ja pääse töihin. Kantamalla vastuuta tässä ja nyt voimme varustaa jokaisen lapsen ja nuoren riittävillä eväillä elämään myös tulevaisuudessa.

Talvitien sanoi, että nuorille on turvattava välittävä yhteisö ja mahdollisuudet löytää oma paikkansa maailmassa.

– Jokaiselle nuorelle tulee taata turvallinen lähiyhteisö. Paikka, jossa ei kohtaa kiusaamista, syrjintää tai väkivaltaa, vaan jokainen hyväksytään omana itsenään. Paikka, jossa on hyvä olla. Haluamme, että jokainen nuori löytää oman paikkansa maailmassa.