Kokoomuksen kansanedustajat: Venäjän ja pahan akselin on hävittävä

Neljä kokoomuksen kansanedustajaa on allekirjoittanut laajan kansainvälisen vetoomuksen, jossa kehotetaan Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia jatkamaan Ukrainan tukemista ja torjumaan Venäjän aggressiota.

Vetoomukseen lähtivät mukaan kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén.

Suomalaisten lisäksi vetoomuksen on allekirjoittanut laaja joukko parlamentaarikkoja, komiteoiden puheenjohtajia ja europarlamentaarikkoja eri puolilta Eurooppaa sekä kumppanimaista.

Allekirjoittajat korostavat, että Venäjän hyökkäyksen tavoitteena on tuhota Ukrainan valtiollisuus, horjuttaa Eurooppaa ja murentaa Yhdysvaltojen johtama sääntöpohjainen maailmanjärjestys.

– Venäjä käy ilman provokaatiota brutaalia ja laitonta sotaa Ukrainaa, Eurooppaa, ja laajemmassa mielessä Yhdysvaltoja vastaan vapaan maailman johtajana, vetoomuksessa todetaan.

Vetoomuksessa todetaan myös, että minkä tahansa painostuksen kohdistaminen Ukrainaan tai myönnytysten tekeminen Venäjälle olisi moraalisesti tuomittavaa ja vaarantaisi koko vapaan maailman turvallisuuden.

– Venäjälle kumartaminen tarkoittaisi jaettujen arvojen hylkäämistä ja vapaan maailman syöksymistä anarkiaan ja kaaokseen, vetoomus kuuluu.

– Maailma katsoo, mitä Ukrainassa tapahtuu. Autoritääristen hallintojen uhan alla olevat maat joutuvat aggression kohteiksi, jos Venäjää ei päihitetä Ukrainassa.

Yhdysvaltojen vahva johtajuus nähdäänkin tällä hetkellä ainoana toivona. Peloissaan oleva Amerikka ei koskaan voi olla suuri, muistuttavat allekirjoittajat. Sen sijaan Amerikka voi olla suuri, kun se seisoo vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolella.

Lopuksi allekirjoittavat lainaavat entisen presidentin Ronald Reaganin neuvoa Neuvostoliiton kanssa toimimiseen: ”He häviävät, me voitamme”.

– Yhdysvaltojen, Ukrainan ja vapaan maailman on voitettava. Venäjä ja sen pahojen liittolaisten akselin on hävittävä, vetoomuksessa linjataan.