Kokoomukselle valittiin uusi puoluesihteeri

Kokoomuksen puoluevaltuusto on valinnut puolueen uudeksi puoluesihteeriksi Maggie Keskisen.
Esityksen Keskisestä teki kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Orpo kutsui puoluesihteerin valintaa ”historialliseksi” ja ”tärkeäksi päätökseksi”.
– Uskon, että me näette hänessä saman, mitä minä näen. Ihmisen, joka pystyy johtamaan Kokoomus 2.0:n rakentamista, Orpo sanoi.
Orpo huomautti, että Keskisellä on vahva kokemus politiikasta ja päätöksenteossa niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Hän kehui erityisesti Keskisen kenttäkokemusta.
– Odotan innolla saavani hänet työparikseni luotsaamaan kokoomusta kohti seuraavia vaalivoittoja, pääministeri totesi.
Keskinen työskentelee parhaillaan Tampereen kaupungin yhteysjohtajan tehtävässä.
Maggie Keskinen on ollut pitkään mukana kokoomuksen toiminnassa ja työskennellyt pormestarien esikunnan ohella Tampereen kokoomuksen kunnallissihteerinä. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.
Nykyinen puoluesihteeri Timo Elo jatkaa tehtävässä aiemman suunnitelman mukaisesti syyskuun loppuun ja seuraavan puoluesihteerin toimikausi alkaa lokakuun alussa. Puheessaan Orpo kiitti Eloa erinomaisesta työstä.
– Kiitos Timo tästä vuodesta ja heittäytymisestä vaativiin tehtäviin, Orpo sanoi.
EDIT: Juttua päivitetty klo 15.29. Puoluevaltuusto valitsi Keskisen puoluesihteeriksi.