”Koko maa Soledarin lähellä on miehittäjien ruumiiden peitossa”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi maanatiasessa iltapuheessaan käsitelleensä pääesikunnan kanssa tilannetta sodan kuumimmilla alueilla Donetskissa ja Luhanskissa.

– Päähuomio kiinnitettiin Donetskin ja Luhanskin alueiden tilanteeseen – niillä alueilla, jotka ovat nyt kuumimmat. Bahmut ja Soledar, Kreminna ja Svatove, yleisnäkymät Donbasissa tuleville viikoille. Taistelu Donbasista jatkuu. Ja vaikka hyökkääjät ovat nyt keskittäneet suurimmat voimansa Soledariin, tämän vaikean ja pitkän taistelun tuloksena on koko Donbas vapautetaan, Zelenskyi sanoi Ukrinformin mukaan.

Presidentti kiitti kaikkia Ukrainan sotilaita, jotka puolustavat Bahmutia, osoittamalla äärimmäistä joustavuutta sekä Soledarissa olevia joukkoja, jotka kestävät venäläisten uusia ja entistäkin kovempia hyökkäyksiä.

– Se on äärimmäisen vaikeaa – (taloissa) ei juuri ole ehjiä seiniä jäljellä… Soledarissa olevien sotureidemme joustavuuden ansiosta olemme saaneet lisää aikaa ja lisävoimaa Ukrainalle. Ja mitä Venäjä halusi voittaa siellä? Kaikki on täysin tuhoutunut, elämää ei juuri ole jäljellä. Ja tuhannet heidän väestään on kaatunut: koko maa Soledarin lähellä on miehittäjien ruumiiden ja kranaatti-iskujen arpien peitossa. Tältä hulluus näyttää, Zelenskyi kuvaili.

Hän kiitti myös ukrainalaisia puolustajia jokaisesta askeleesta eteenpäin muilla etulinjan alueilla.

Presidentin mukaan Ukraina integroi kumppaneilta saatuja uusia taisteluvälineitä ja varusteita puolustusjärjestelmäänsä.

– Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että lisätukisopimuksen ja saadun tuen käytön väli taistelukentällä jää mahdollisimman lyhyeksi, hän sanoi.