Kokenut lääkäri tyrmää SDP:n esitykset – ”Turha kuvitella”

Lääketieteen tohtori, yleislääketieteen erikoislääkäri Timo Teinonen tyrmää SDP:n tällä viikolla nostaman esityksen säännöllisten terveystarkastusten ulottamisesta kaikille suomalaisille. Teinonen kirjoittaa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa, että terveystarkastusten sijaan nyt tulisi keskittyä talouden tasapainottamiseen.

Hänen mukaansa on puolueiden tehtävä etsiä sellaisia säästötoimenpiteitä, jotka osuvat kaikkein vähiten niihin joilla on jo nyt taloudellisesti vaikeaa. Tasapainottaminen on kokeneen lääkärin mielestä kuitenkin aina jossain määrin kivuliasta.

– On turha kuvitella, että taloutta saataisiin tasapainoon niin, ettei se tekisi kipeää, Teinonen toteaa.

Erikoislääkäri ei pidä uskottavana, että SDP:n Antti Rinteen esittämät koko väestöön ulottuvat terveystarkastukset saisivat edes pitkällä aikavälillä säästöjä aikaan.

– Olen tehnyt yli 40 vuotta käytännön lääkärintyötä terveyskeskuksessa. Työhöni kuului myös neuvolatyötä ja kouluterveydenhuoltoa. Tiedän kokemuksesta terveystarkastusten reaaliset mahdollisuudet.

Ihmisen elämäntavat ja asenteet oman terveyden hoitoon saavat alkunsa Timo Teinosen mukaan useimmiten lapsuudenkodista. Samoin työyhteisö ja ammatti ovat tekijöitä ihmisen elämäntapojen valinnassa.

Lääkäri myös huomauttaa, että Suomessa nuoremmat ikäluokat ovat kaikki olleet säännöllisten terveystarkastusten piirissä lapsuudessaan. Terveystilanne on tästä huolimatta hänen mukaansa hälyttävä.

– 18–29-vuotiaista aikuisista ylipainoisia on naisista 35 ja miehistä 47 prosenttia. Yli 30-vuotiaista suomalaisista aikuisista ylipainoisia on 63 prosenttia naisista ja 72 prosenttia miehistä. Lähes joka toinen mies ja nainen on vyötärölihava.

Nämä tilastotiedot osoittavat Teinosen mukaan sen, ettei koko väestön säännöllisistä terveystarkastuksista olisi juurikaan hyötyä ainakaan taloudellisten säästöjen mielessä.

– En halua ampua alas SDP:n pilvilinnoja. Mutta nyt kannattaisi keskittyä siihen, miten valtiontalous saadaan tulevien vuosien aikana tasapainoon.