Koiran purema nainen löytyi menehtyneenä

Länsi-Uudenmaan poliisi sai sunnuntaina tiedon, että keski-ikäinen nainen on löytynyt menehtyneenä yksityisasunnosta Siuntiossa.

Menehtyneessä naisessa havaittujen vakavien vammojen perusteella poliisi epäilee, että asunnossa ollut koira on purrut naista eri puolelle tämän kehoa. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan vielä tiedetä, onko tämä tapahtunut, kun nainen oli elossa vai vasta menehtymisen jälkeen.

Poliisi ei näin ollen voi ottaa kantaa siihen, ovatko koiran aiheuttamat vammat mahdollisesti aiheuttaneet naisen kuoleman.

Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta, minkä vuoksi se tutkii tapahtunutta kuolemansyyn tutkintana. Lopullinen kuolinsyy selviää vasta myöhemmin, ja se on selvitessään salassa pidettävää tietoa.

Toisaalla asunnossa oli myös muita koiria. Poliisi ei epäile näiden koirien satuttaneen menehtynyttä naista, sillä niiden liikkumista asunnossa oli rajoitettu. Tilanteeseen liittynyt koira on lopetettu.

