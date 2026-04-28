Koirahyökkäykset herättävät huolta – näissä tilanteissa riski kasvaa

Koirahyökkäykset ja koirien epätoivottu käytös ovat nousseet viime aikoina jälleen puheenaiheeksi.

Kennelliitto painottaa, että kaikki koirat eivät sovi kaikille eivätkä kaikkialle. Koira voi stressaantua tilanteessa, jossa se esimerkiksi joutuu keskelle suuria väkijoukkoja tai kohtaamaan ärsykkeitä, joihin se ei ole tottunut. Koiraa ei pidä asettaa tilanteeseen, joka on sille liian stressaava tai haastava.

– Koira on eläin ja saattaa toimia vaistojensa varassa. Siksi koiran sosiaalistaminen, perusasioiden opettaminen ja koiran hyvinvoinnin huomioiminen kaikissa tilanteissa ovat avainasemassa turvallisen ja vastuullisen koiranpidon takaamiseksi, painottaa tiedotteessa Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onza.

Viikonloppuna uutisoitiin, että Lemmikkimessuilla koira oli purrut Lapsimessuille saapunutta lasta. Lemmikkimessuilla koettiin lisäksi tilanteita, joissa koirat purivat aikuisia sekä toisia koiria.

Kennelliiton mukaan koiran aggressiiviseen käytökseen voi olla syynä esimerkiksi se, että koira on arka, stressaantunut, tai sillä on kipuja. Koiran käyttäytymiseen vaikuttaa myös sen perimä, miten se on sosiaalistettu ja miten sille on opetettu perusasiat.

Jokainen koiranomistaja voi tehdä omalla panoksellaan koiranpidosta turvallisempaa ja mukavampaa niin ihmisille kuin koirillekin. Koiria kohtaavien ihmisten on hyvä muistaa, että on syytä aina kysyä lupa, ennen kuin koskee vieraisiin koiriin.

– Kaikkien koiranomistajien pitäisi opetella lukemaan omia koiriaan, jotta he voivat estää ennalta tilanteita, joissa koira saattaisi käyttäytyä aggressiivisesti tai voida muutoin huonosti, sanoo Onza.

Jos koira on arka tai mahdollisesti voi käyttäytyä aggressiivisesti, sitä ei pidä tuoda suuriin koira- tai yleisötapahtumiin.

Kennelliiton järjestämien tapahtumien yhteydessä muistutetaan huomioimaan koirien hyvinvointi. Koiran aggressiiviseen käytökseen puututaan kaikissa Kennelliiton alaisissa tapahtumissa, kuten koiranäyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Seurauksena voi olla esimerkiksi määräaikainen kielto osallistua näihin tapahtumiin.

Jos pentukuume keväällä iskee, kannattaa pohtia tarkkaan, mitä kaikkea koiranpito vaatii. Ruokinnan, liikunnan ja yleisen hoidon lisäksi koira kaipaa myös lajin- tai rodunomaista tekemistä ja virikkeitä sekä koirakavereita. Koiran sosiaalistaminen ja perusasioiden opettaminen koiralle sekä rodunomainen harrastaminen vaativat omistajalta aikaa ja kärsivällisyyttä.

Myös koiran hyvinvointia on opeteltava tarkkailemaan ja koiran mahdollisen kivun tunnistaminen on tärkeää. Koiranomistajan vastuu on suuri.

Uuden nelijalkaisen jäsenen tulo perheeseen muuttaa koko perheen elämän. Jokaisen on opittava, miten koiran kanssa kommunikoidaan, ja miten toimitaan koiran kanssa. Mitä paremmin koiran alkuperä on tiedossa, sitä paremmin voi ennakoida sitä, millainen koirasta kasvaa, ja mitä asioita koiranpidossa ja kouluttamisessa kannattaa ottaa huomioon.

Kennelliiton verkkosivuilta ja osoitteesta www. hankikoira.fi löytyy paljon tietoa koiran hankinnan ja kouluttamisen tueksi.

