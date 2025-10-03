Koirahyökkäykset kuriin, kansalaisaloite vaatii turvaa uhreille

Laki koirahyökkäysten ehkäisemiseksi -aloitteessa ehdotetaan neljä keskeistä muutosta koirien omistamiseen ja koirahyökkäysten seuraamuksiin:

1. Pakollinen vastuuvakuutus kaikille koirille – varmistaa, että uhrien hoito- ja vahinkokorvaukset maksetaan nopeasti ilman pitkiä oikeusprosesseja.

2. Omistajalle selkeä vastuu ja nopeutettu korvausmenettely vakavissa hyökkäyksissä – koiranomistajalta edellytetään vastuuta vakavista hyökkäyksistä; korvausasia ratkaistaan nopeutetulla menettelyllä ja laissa määritellään selkeät seuraamukset omistajalle.

3. Viranomaisille oikeus poistaa vaarallinen koira heti – poliisille ja valvontaeläinlääkärille annetaan valtuudet poistaa tai lopettaa selvästi vaarallinen koira jo ensimmäisen vakavan hyökkäyksen jälkeen.

4. Voimankäyttöön koulutettujen ja vaarallisesti käyttäytyvien koirien hallinta – tekniset varmistusratkaisut (esimerkiksi rannelenkit) suojelu- ja voimankäyttökoirille sekä velvoite käyttää puremista estäviä välineitä (kuonoremmi tai kuonokoppa) koirille, jotka ovat osoittaneet arvaamatonta tai aggressiivista käyttäytymistä.