Koirahyökkäykset kuriin, kansalaisaloite vaatii turvaa uhreille

Kaksi koirahyökkäyksen kokenutta perhettä on jättänyt kansalaisaloitteen koirahyökkäyksistä. Aloitteen tavoitteena on parantaa kansalaisten turvallisuutta sekä saattaa koiranomistajat vastuuseen eläimensä tekemisistä.
Julkisuudessa on ollut viime vuosina esillä useita tapauksia, joissa koira on hyökännyt ilman syytä ihmisen kimppuun. Hyökkäystä seuranneet oikeusprosessit ovat voineet venyä kohtuuttoman pitkiksi eivätkä uhrit ole aina saaneet korvauksia esimerkiksi koiranomistajan maksukyvyttömyyden takia.
Helsingin Vallilan koirahyökkäyksessä viime vuonna loukkaantuneen lapsen isä Eetu Tapio ja syyskuussa Paimiossa poliisikoiran puremaksi joutuneen lapsen vanhemmat Mari ja Petri Loikkanen ovat yhdessä jättäneet koirahyökkäyksiä ehkäisevän kansalaisaloitteen kansalaisaloite.fi-palveluun.
− Emme halua, että kukaan muu joutuu kokemaan samaa kuin me. Lasten, perheiden ja arjen turva on asetettava etusijalle, sanoo aloitteen vireillepanija Eetu Tapio tiedotteessa.
Molemmat perheet kokevat, etteivät nykyiset lait ja käytännöt turvaa riittävästi koirahyökkäysten uhreja. Aloitteella halutaan saada aikaan toimenpiteitä, joilla sekä parannetaan ihmisten turvallisuutta koirien hyökkäysten varalta että autetaan uhrien asemaa hyökkäyksen jälkeen.
Kansalaisaloite on julkaistu kansalaisaloite.fi-palvelussa. Aloite etenee eduskunnan käsittelyyn, jos se saa kerättyä 50 000 kannatusilmoitusta puolen vuoden määräajassa.
Aloitteessa esitettäviä toimia
Laki koirahyökkäysten ehkäisemiseksi -aloitteessa ehdotetaan neljä keskeistä muutosta koirien omistamiseen ja koirahyökkäysten seuraamuksiin:
1. Pakollinen vastuuvakuutus kaikille koirille – varmistaa, että uhrien hoito- ja vahinkokorvaukset maksetaan nopeasti ilman pitkiä oikeusprosesseja.
2. Omistajalle selkeä vastuu ja nopeutettu korvausmenettely vakavissa hyökkäyksissä – koiranomistajalta edellytetään vastuuta vakavista hyökkäyksistä; korvausasia ratkaistaan nopeutetulla menettelyllä ja laissa määritellään selkeät seuraamukset omistajalle.
3. Viranomaisille oikeus poistaa vaarallinen koira heti – poliisille ja valvontaeläinlääkärille annetaan valtuudet poistaa tai lopettaa selvästi vaarallinen koira jo ensimmäisen vakavan hyökkäyksen jälkeen.
4. Voimankäyttöön koulutettujen ja vaarallisesti käyttäytyvien koirien hallinta – tekniset varmistusratkaisut (esimerkiksi rannelenkit) suojelu- ja voimankäyttökoirille sekä velvoite käyttää puremista estäviä välineitä (kuonoremmi tai kuonokoppa) koirille, jotka ovat osoittaneet arvaamatonta tai aggressiivista käyttäytymistä.