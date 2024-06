Kohtaaminen etulinjassa – Bradley-vaunu moukaroi vihollista konetykillä

Sosiaalisessa mediassa leviää video, jossa amerikkalaisvalmisteinen Bradley-rynnäkköpanssarivaunu moukaroi venäläistä BTR-82 -kuljetuspanssarivaunua.

Itä-Ukrainassa taistelevan 47. mekanisoidun prikaatin julkaisemalla videolla venäläisjoukkoja kuljettava BTR-82 ajaa vauhdilla soratietä pitkin, kun yhtäkkiä vastakkaisesta suunnasta saapuukin ukrainalainen Bradley.

BTR-82:n lähestyessä Bradleyä venäläisvaunu ottaa osumaa ukrainalaisvaunun 25 millimetrin Bushmaster-konetykistä. Lukuisat ammukset osuvat videolla venäläisvaunun panssariin.

Päästäkseen Bradleyn ohi BTR-82 jatkaa etenemistä valtavalla vauhdilla ja yrittää väistää Bradleytä tieltä viereiselle pellolle. Kaksi vaunua ohittavat toisensa suurella nopeudella.

Lopulta savuavasta venäläisvaunusta tipahtaa pihalle ainakin yksi sotilas, ja sankkaa valkoista savua tupruttava BTR kääntyy läheisen maalaistalon pihalle. Sen matka pysähtyy lopullisesti sen osuessa pienen metsikön puihin.

Video on kuvattu Donetskin alueella sijaitsevassa Sokilin kylässä. Venäjä on prikaatin mukaan pyrkinyt viime aikoina etenemään alueella.

Prikaatin rintamalohkolla 47. mekanisoitua prikaatia vastassa on prikaatin Telegram-kanavan mukaan ainakin kolme venäläisprikaatia. Mikäli venäläiset onnistuisivat etenemään alueella syvemmälle Ukrainan selustaan, voisi se uhata strategisesti merkittävää Pokrovskin kaupunkia.

– Venäläiset miehittäjät eivät hidasta hyökkäyksiään. Taistelun etulinja on Pokrovskin suunnassa. Täällä vihollinen yrittää edetä syvälle alueellemme, prikaatin Telegram-kanavalla kerrotaan.

Prikaatin mukaan taistelut eivät nyt hellitä hetkeksikään.

– Koska heillä on valtavat miehistöreservit, moskoviitit pystyvät nopeasti korvaamaan valtavat menetyksensä ja vyöryttämään joukkonsa taisteluun uudelleen ja uudelleen, prikaatin tiedottaja kertoo.

Footage of a Ukrainian M2A2 Bradley ODS-SA IFV and a Russian BTR-82A APC carrying assault infantry engaging in a 1v1 close battle in the vicinity of Sokol on the Donetsk front.

After taking multiple hits from Bradley's M242 Bushmaster 25mm auto-cannon, the Russian BTR stops on… pic.twitter.com/Tp3OB7FhzV

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) June 7, 2024