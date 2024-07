KL: Suomalaiset ovatkin varakkaampia kuin ruotsalaiset

Sveitsiläispankki UBS:n uuden raportin mukaan keskivertosuomalainen aikuinen on ruotsalaista varakkaampi. Mediaanivarallisuuden vertailussa Suomi on sijalla 23 ja Ruotsi sijalla 24.

– Aika mielenkiintoista, kun ottaa huomioon, että täällä Pohjanlahden itäpuolella ei bruttokansantuote henkeä kohti ole koskaan ollut länsipuolta korkeampi 1600-luvulta alkavan tilastohistorian mukaan, kirjoitti OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen viestipalvelu X:ssä.

Heiskanen kertoo Kauppalehdelle, että varallisuuden vertailu eri maiden välillä on vaikeaa.

– Esimerkiksi Saksan varallisuuden keskiarvo henkilöä kohden on verrattain korkea, mutta mediaanissa Saksa häviää koko taulukosta. Tämä liittyy epäilemättä asuntojen omistamiseen, joka Saksassa ei ole niin yleistä kuin vaikka Pohjoismaissa. Se vaikuttaa varallisuuden jakaumaan, hän sanoo KL:lle.

Varallisuuden jakauma selittää Heiskasen mukaan myös suomalaisten nousua ruotsalaisten ohi mediaanivarallisuudessa.

– Suomessa varallisuus on jakautunut tasaisemmin, mikä johtaa siihen, että mediaanivarallisuus on korkeampi. Suuret varallisuudet ovat Ruotsissa keskittyneet harvemmalle joukolle. Jakautuman erilaisuus selittää sen, että varallisuuden keskiarvo on korkeampi ja mediaani samalla tasolla ja nyt Suomi jopa hieman edellä.

