KL: Osaajapula haittaa jo yritysten kasvua

Jopa 51 prosenttia suomalaisista kasvuyrityksistä kärsii vakavasta osaajapulasta. Puute osaajista on jo vahingollista yritysten kasvun kannalta. Asiaa selviää Kauppalehden teettämästä kyselystä.

Kyselyn mukaan osaavan työvoiman puute oli kasvun esteenä 45 prosentissa yrityksistä. Yksi ongelmista kärsivistä on Ivalo Creative Agency.

– On valitettavaa, että olemme joutuneet kieltäytymään uusista asiakkaista. Kasvu olisi ollut nopeampaa, jos meillä olisi enemmän ihmisiä, toimitusjohtaja Leena Komulainen kertoo.

Kasvuyhtiöt etsivät kuumeisesti tapoja helpottaa tilannetta. Kyselystä käy ilmi, että yritykset ovat muun muassa pyrkineet oman työnantajamielikuvan ja johtamisen parantamiseen. Myös työelämän joustoja on lisätty.

Samalla on haluttu edistää yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, nostaa palkkoja ja tarjota enenevissä määrin harjoittelupaikkoja.

– Ihmiset haluavat tehdä töitä eri tavoin. On ymmärrettävä, että me työnantajat emme ole olleet kuskin penkillä vähään aikaan. Pitää pystyä perustelemaan, ei pelkästään sitä, miksi työntekijän kannattaisi tulla meille töihin, vaan myös se, miksi juuri kyseinen asiakkuus tai projekti kannattaisi ottaa. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö. Aika näyttää, kuinka pysyväksi se jää, Komulainen pohtii.

Toimitusjohtaja toteaa, että monella työpaikalla on peiliin katsomisen paikka.

– Onko tahtotilaa antaa ihmisten vaikuttaa omaan työhönsä, onko siihen prosesseja ja työkaluja? Jos ei ole aitoja keinoja muuttaa omaa tekemistä, niin voi olla todella vaikea pärjätä.