KL: Nämä asunnot eivät nyt mene kaupaksi

Asiantuntijan mukaan ostajat ovat todella tarkkoja.
Etenkin 1970-luvun kerrostaloasunnoista ja 1980-luvun rivitaloasunnoista on nyt ylitarjontaa, Kiinteistönvälittäjien keskusliiton (KVKL) asiantuntija Tuomas Viljamaa sanoo Kauppalehdelle.

– Ostajat ovat tosi tarkkoja siitä, mitä ostavat. Jos hinta ei ole ihan oikea tähän markkinaan, asunto jää niin sanotusti happanemaan saiteille ja ostajia ei vain löydy, Viljamaa toteaa.

Keskuskauppakamarin toteuttaman kyselyn perusteella kiinteistömarkkinoilla on nähtävissä elpymisen merkkejä. Tällä hetkellä ihmisiä kiinnostavat etenkin uudehkot ja hyväkuntoiset perheasunnot. Verkkouutiset kertoo aiheesta tarkemmin tässä jutussa.

Sen sijaan suurta remonttia vaativat kohteet saattavat jäädä vaille ostajaa.

– Korjausvelka ja remonttitarve nostaa lainanottajalta vaadittavaa omarahoitusosuutta, mikä rajaa ostajakuntaa. Pankkien varovaisempi lainoitus vaikuttaa näin ollen suoraan kauppojen syntymiseen, keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju totesi aiemmin tiedotteessa.

Tulevien remonttien lisäksi vanhojen asuntojen kysyntää painaa Viljamaan mainitsema ylitarjonta.

