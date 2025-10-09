Kiinteistömarkkinat elpymässä, nämä kohteet kiinnostavat nyt eniten

Keskuskauppakamarin syksyllä toteuttama kysely paljastaa kiinteistömarkkinoiden tilanteen vakiintuneen, vaikkei odotettua vilkastumista ole juurikaan tapahtunut.

Vastanneista kiinteistöarvioitsijoista 46 prosenttia raportoi markkinoiden vilkastuneen ja 21 prosenttia koki markkinoiden hiljentyneen. Keskuskauppakamarin pääsihteerin Raisa Harjun mukaan tilanne on hyvinkin vahvasti samalla linjalla viime vuoden tulosten kanssa.

– Viime vuonna oli jo viitteitä asuntomarkkinoiden vilkastumisesta, mutta toisin kävi. Merkittävin muutos tänä vuonna on se, että yhä useampi arvioitsija kokee tilanteen pysyneen vakaana. Tämä voidaan nähdä positiivisena kehityksenä – markkinat eivät ole enää ainakaan hiljentyneet, joskin polarisoituminen jatkuu eli osalla paikkakunnista markkina hiljenee entisestään. Vuonna 2024 hiljentymisestä raportoi 23 prosenttia vastaajista, kun tänä vuonna luku on laskenut 21 prosenttiin. Tämä viittaa siihen, että pahin epävarmuus on jäämässä taakse, sanoo Harju tiedotteessa.

Toimitilakohteissa markkina elpyy valikoivasti: laatu, sijainti, kassavirran varmuus ja energiatehokkuus ratkaisevat. Kiinnostavia kohteita ovat etenkin hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöt sekä logistiikka. Toimitiloissa huonokuntoiset ja nykypäivän vaatimuksista poikkeavat tilat vaativat puolestaan usein omistajiltaan merkittäviä panostuksia vuokrattavuuden parantamiseksi.

Kyselyn mukaan asuntomarkkinoilla ostajia kiinnostavat erityisesti kohtuuhintaiset ja uudehkot perheasunnot hyvillä sijainneilla. Sen sijaan suurta remonttia vaativat kohteet saattavat jäädä vaille ostajaa.

– Korjausvelka ja remonttitarve nostaa lainanottajalta vaadittavaa omarahoitusosuutta, mikä rajaa ostajakuntaa. Pankkien varovaisempi lainoitus vaikuttaa näin ollen suoraan kauppojen syntymiseen, Harju toteaa.

Uudehkot perheasunnot, joissa ei ole merkittäviä korjaustarpeita, houkuttelevat ostajia erityisesti vakaassa markkinatilanteessa.

– Ostajat etsivät turvallisia ja toimivia ratkaisuja. Nämä ovat koteja, joihin voi muuttaa ilman suuria lisäinvestointeja korjauksiin. Tämä näkyy selvästi kiinnostuksen kohteissa, Harju sanoo.

Kysely toteutettiin 16. – 26. syyskuuta 2025 sähköpostikyselynä. Suomessa on 303 kiinteistöarvioinnin auktorisointia ja 123 auktorisoiduista arvioijista vastasi kyselyyn.

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistöjen arvonmäärityksen ammattilaisia. AKA-arvioijia käytetään tyypillisesti vaativissa kiinteistö- ja toimitilakaupoissa, vakuusarvioinneissa, rahastojen arvonmäärityksessä sekä ositus- ja perinnönjakotilanteissa. Tätä nykyä arvioijia käytetään paljon myös sote-kiinteistöjen haastavissa arvioinneissa.

