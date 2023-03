KL: Lääkkeet, joukkoliikenne, kulttuuri, kirjat – ”niiden hintaa nostettaisiin radikaalisti”

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen torjuu Kauppalehden Viikon vieras -videohaastattelussa verojen korottamisen.

– En niitä kovin paljon korottaisi ihan talouskasvun tukemisen kannalta – jotta saadaan rattaat pyörimään eikä hyydytetä yksityistä puolta. Jos katsotaan politiikkaa, niin siellä on hyvin erilaiset agendat. Kokoomus ei ainakaan kiristäisi veroja, mutta leikkaisi menoista. Sosiaalidemokraattien leikkauslistalla ei ole juuri mitään, mutta erittäin pitkä lista veronkorotuksia, Lehtinen sanoo KL:ssä.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on väläyttänyt, että Tanskan verotuksella Suomenkin julkinen talous olisi lähes tasapainossa.

– Kun suhteutetaan bruttokansantuotteeseen, niin veroaste on Tanskassa maailman korkein. Siinä on neljä prosenttiyksikköä eroa Suomeen. Jos meillä olisi Tanskan kokonaisveroaste, niin se olisi kymmenen miljardia enemmän veroja, Lehtinen laskee.

Tanskan verotus Suomessa johtaisi Lehtisen mukaan kuitenkin hintojen nousuun ja konkursseihin.

– Siellä on aika kiinnostavia eroja. Arvonlisäveroissa on iso ero. Tanskassa on yksi verokanta, 25 prosenttia kaikelle. Jos Suomessa olisi sama, hinnat nousisivat monissa hyödykkeissä todella rajusti, hän toteaa.

– Meillä nähtäisiin ravintoloita menossa konkurssiin. Nousseisiin ruoan hintoihin tulisi päälle vielä kymmenen prosentin potti. Saataisiin vaikka minkälainen taantuma aikaan. Kymmenen prosentin kannoissa on lääkkeitä, joukkoliikennettä, kulttuuria, kirjoja ja lehtiä. Niitä nostettaisiin radikaalisti.