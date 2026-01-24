KL: Dieselin litrahinta voi nousta yli kahteen euroon

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry arvioi, että dieselin hinta voi nousta vuonna 2028 yli kahteen euroon litralta. Varsinkin ammattikuljettajat ovat kehityksestä hyvin huolissaan.

– Vuodelle 2028 meille on viritetty todellinen hintapommi, SKALin johtaja Petri Murto summaa Kauppalehdelle.

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio kertoo, että liikenteen päästökauppa ja biopolttoaineiden jakeluvelvoite tulevat aiheuttamaan 30–50 sentin paineen polttoaineen litrahintaan.

– Totta kai silloin ajatellaan koko Suomea ja tavaraliikenteen ammattiliikenteen kuljetuskustannuksia ennen kaikkea. Sitten on vielä pienituloisia ihmisiä, joilla ei ole välttämättä varaa ostaa käytettyäkään sähköautoa. Heidän polttoainekustannustensa näkökulmasta se ei ole hyvä uutinen, Kallio avaa KL:lle.

Vastavuoroisesti sähköautokaupalle polttonesteiden hinnannousu olisi positiivinen asia.

– Kun vuonna 2022 Venäjä hyökkäsi raukkamaisesti Ukrainaan, polttoaineen hintahan nousi kahteen ja puoleen euroon litralta. Kyllähän me silloin näimme sähköautojen merkittävän kysyntäpiikin.

Kallio kuitenkin korostaa, että polttoaineiden hintaennusteet voivat vielä muuttua suurestikin. Tähän vaikuttavat niin maailmanmarkkinahintojen kehitys, kuin poliittisten päättäjien tahto ajaa hinnankorotuksiin johtavia toimia läpi.

–Ja näistä tavoitteista voivat lainsäätäjät vielä pakittaa, jos pupu tulee pöksyyn, Tero Kallio pohtii.