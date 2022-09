Kirgisian ja Tadžikistanin konfliktin uhriluku kasvaa

Kirgisian viranomaisten mukaan maan ja Tadžikistanin välisen konfliktin uhriluku on noussut 36:een. Maan terveysministeriö sanoi sunnuntaina, että 12 uutta ruumista on noudettu Batkenin alueelta, joka on yksi taisteluista eniten kärsineistä.

Radio Free Europen (RFE) mukaan Tadžikistan ei ole virallisesti kommentoinut uhrilukuja. Maan nimettömänä pysyttelevät viranomaiset ovat kertoneet sivustolle ammuskelussa kuolleen ainakin 39 maan kansalaista.

Konflikti laajeni maiden välisellä raja-alueella keskiviikkona tadžikistanilaisen rajavartijan kuoltua ammuskelussa.

Lauantai-iltana voimaan astui aselepo, joka ei vaikuta pitäneen. Tunteja sen alun jälkeen molemmat maat syyttivät toisiaan useisiin kyliin kohdistetusta tykistötulesta.

Konfliktin juurisyy on epäselvä. RFE kirjoitti keväällä, että esimerkiksi veden lähteet ovat kiristäneet maiden välejä.

Kirgisian mukaan yli 140 000 asukasta on evakuoitu Batkenin alueelta.