Kiovaan iskettiin jättihyökkäyksessä uudella taktiikalla, silti vain kaksi pommia pääsi läpi

Venäjä ampui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Kiovaan 54 pommilennokkia, joista vain kahden kerrottaan päässeen läpi.

Euromaidan Press raportoi yhden siviilin kerrotaan kuolleen ja vähintään yhden loukkaantuneen putoavien lennokkien takia. Putoamisesta aiheutui myös useita tulipaloja sekä vaurioita rakennuksille.

Ensimmäiset räjähdykset tapahtuivat yhdeltä yöllä paikallista aikaa ja hyökkäys kesti viisi tuntia.

Ukrainalaisten mukaan kyse on tähän mennessä suurimmasta pommilennokkihyökkäyksestä, jonka kohteena oli maan armeijan infrastruktuuri sekä yhteiskunnan kriittinen infrastruktuuri. Lennokit ovat iranilaisvalmisteisia.

Ukrainan armeijan edustajan mukaan Venäjä käytti epätavallista reittiä hyökkäykseen pyrkimällä ohittamaan Ukrainan eteläisen ilmapuolustuksen miehittämiensä aluiden kautta ja hajauttamaan lennokit eri suuntiin.

To mark the Kyiv Day, russia has attacked the city with 30 kamikaze drones which were downed by Ukraine's Air Defense last night. A 43-year old man is killed and a 35-year old woman is wounded by the debris nearby. But the spirits of Kyivites are high as usually. pic.twitter.com/ilFj4ZFkOB

— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) May 28, 2023