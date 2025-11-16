Kilpailu Venäjän kanssa on voitettavissa, ex-tiedustelupäällikkö sanoo

Kilpailu Venäjän kanssa on ehdottomasti lännen voitettavissa, arvioi Britannian ulkomaantiedustelun MI6:n juuri eronnut johtaja Richard Moore. Pitkän uran ulkoasiainhallinnon ja sittemmin tiedustelun palveluksessa tehnyt Moore kommentoi kansainvälistä tilannetta ja vakoilun kehitystä Financial Timesin haastattelussa. Moore jäi eläkkeelle syyskuun lopussa.

Mooren mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on kaksi puolta. Britannian ulkoministeriön poliittista osastoa aikoinaan johtanut Moore kuvailee Putinin olevan toisaalta pragmaattinen reaalipoliitikko, toisaalta äärimmäisyyksiin menevä ideologi. Realisti Putin on valmis hyväksymään tosiasiat, kuten Venäjän pitkäaikaisen liittolaisen, Syyrian diktaattori Bashar-al Assadin hallinnon kaatumisen viime talvena, Moore kuvailee.

Ideologinen Putin taas ei pysty hyväksymään Ukrainan olemassaoloa, eikä Venäjällä ex-tiedustelupäällikön mukaan ole aikomustakaan neuvotella Ukrainan sodan päättämisestä. Putinin diplomaattiset avaukset ovat hämäystä, hän uskoo.

Ainoa tapa toimia ideologisen Putinin kanssa on paineen kasvattaminen Venäjän suuntaan, Moore sanoo FT:lle. Moore tahtoo Ukrainalle lännen siunauksen iskeä syvälle Venäjän maaperälle, ja peräänkuuluttaa myös kovempia talouspakotteita Venäjälle. Putin on pakotettava valitsemaan suurpoliittisten unelmiensa ja vallassa pysymisen välillä.

– Tämä on erittäin, erittäin voitettavissa oleva kilpailu. Erityisen tärkeää on, ettemme käännä voittoa tappioksi, Moore sanoo.