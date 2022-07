Kiista Kaliningradista syvenee: Venäjä uhkaa vastasaarrolla

Liettua on estänyt EU-pakotteiden perusteella pakotteiden alaisten tavaroiden kauttakulun maansa kautta venäläiseen Kaliningradin eksklaaviin. Moskova aikoo asettaa nyt ”vastasaarron”, joka kieltäisi kaiken kauttakulkuliikenteen Baltian maiden läpi, kertoo venäläislehti Kommersant.

Rautatie- ja rekkakauttakulku Kaliningradiin on ollut suljettuna EU-pakotteiden perusteella 18. kesäkuuta lähtien. Teräksen kauttakulku on jo pysähtynyt ja sementin, tupakan ja alkoholin tuonti päättyy 10. heinäkuuta ja öljytuotteiden 10. elokuuta.

Saksalaistietojen mukaan komissio suunnittelee nyt ”täsmennyksiä” kauttakulkuliikenteeseen, joka sallisi kauttakulkutuonnin, joka ei ylittäisi sotaa edeltäviä lukuja. Liettua vastustaa tätä eikä se ole vielä saanut tietoonsa täsmennyksiä.

Kaliningradin kuvernöörin Anton Alihonovin mukaan eräs vaihtoehto on kaiken Baltian kautta Venäjälle tapahtuvan tuonnin kieltäminen. Tämä ”vastasaarto” olisi kuulemma ”murskaava isku” ja ”sulkisi yhdessä päivässä” 30 prosenttia Liettuan taloudesta. Vladimir Putinin puhemies Dmitri Peskov sulkenut pois tätä mahdollisuutta.

Tosiasiassa Viron ja Liettuan kautta Venäjälle tapahtuva tuonti on merkityksetöntä. Sulku koskisi ainoastaan Latvian ja Venäjän välistä rajaa. Liettuassa on suuret varastot lähinnä muualta Euroopasta Venäjälle tulevalle kauttakulkutavaralle, kuten elintarvikkeille ja päivittäistavaralle, jotka eivät ole pakotteiden alaista.

”Vastasaarto” taas itse asiassa pahentaisi entisestään Venäjän vakavia logistisia ongelmia ja päätöksestä hyötyisi ainoastaan Puola, joka Venäjän nykyjohdon nimeämistä ”arkkivihollisista”. Puola saisi kauttakulkuliikenteessä monopolin, kuljetushinnat nousisivat ja eurooppalaisten tuotteiden saatavuus vaikeutuisi Venäjällä entisestään.

Kauttakulkuliikenteen pysäyttäminen maitse vaatisi Kaliningradin viranomaisten mukaan 20-22 uutta laivaa tavarankuljetukseen nykyisten viiden sijaan. Lisäksi tavaran kuljettaminen meritse on 30 prosenttia kalliimpaa. Lentorahti taas tulisi vielä kalliimmaksi.

Russia is considering a counter-ban on *all* goods imported through the Baltics in retaliation for Lithuanian restrictions on EU-sanctioned industrial materials into Kaliningrad. Kommersant warns that this will make Russia far more dependent on Poland. https://t.co/rXzWDuO4G7 pic.twitter.com/Elzg94vMm4

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) July 8, 2022