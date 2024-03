Kiinan robottiyllätys: Korvaa työntekijöitään automaatiolla nopeiten maailmassa

Kiina on ottanut käyttöön robotteja 12-kertaisesti odotettua enemmän vuosina 2022-2023, ja se korvaa työnntekijöillään roboteilla nopeiten maailmassa, kertoo yhdysvaltalainen teknologiateollisuuden ajatushautomo The Information Technology and Innovation Foundation uudessa tutkimuksessaan.

Siinä missä teollisuusautomaatio seuraa useimmiten palkkakehitystä, yleistyen nopeiten korkeiden työvoimakustannusten maissa, Kiinalla on käytössä automaatiota eniten suhteessa yleiseen palkkatasoon. Yhdysvallat puolestaan laahaa perässä, käyttäen vain 70 prosenttia siitä määrästä robotteja, joita sen pitäisi palkkatasoon suhteutettuna.

ITIF:n puheenjohtajan Robert D. Atkinsonin mukaan Kiina korvaakin tällä hetkellä nopeiten maailmassa työntekijöitään roboteilla. Teollisuusrobottejen määrän kasvu ei ole kuitenkaan tullut yllätyksenä, vaan se on osa pitkäaikaisempaa trendiä.

– Kiina on jo nyt suurin teollisuusrobottien markkina maailmassa. Vuonna 2022 52 prosenttia kaikista uusista teollisuusroboteista maailmassa otettiin käyttöön Kiinassa, joka on jopa 14 prosenttia kasvu verrattuna vuoteen 2012. Kasvun moottorina toimiikin erityisesti maan autoteollisuus, joka on suurin maailmassa, ja hyödyntää merkittävästi teollisuusrobotteja.

Vaikka robotteja käytetään eniten työvoimaintensiivisillä aloilla, kuten teollisuudessa, logistiikassa, sekä rakennusalalla, ovat ne yleistymässä Kiinassa myös esimerkiksi palvelualoilla sekä terveydenhuollossa väestön ikääntyessä.

Kiinan kotimainen robottiteollisuus onkin tällä hetkellä voimakkaassa nosteessa sekä vahvan kysynnän sekä valtiontukien ansiosta. Maahan onkin syntynyt elinvoimainen robotiikan startup-ekosysteemi BYD- ja GAC-automerkeistä tunnettuun Guandongin kaupunkiin, ja raportin mukaan se kykenee kehittämään uusia tuotteita nopeasti ja kustannustehokkaasti.

– Täällä kyetään kehittämään valmis tuote kymmenen kertaa nopeammin kuin piilaaksossa tai Euroopassa vain viisi- tai kuusi kertaa halvemmalla, kertoi raportissa siteerattu Hongkongin Teknillisen yliopiston professori Li Zexiang.

Huolimatta voimakkaasta nosteesta on Kiinan robotiikkamarkkinoilla nähtävissä myös tummia pilviä horisontissa, sen tulevaisuuden ollessa kaukana taatusta. Raportin mukaan merkittävä osa Kiinan teollisuusrobotiikasta nojaa edelleen ulkomaiseen teknologiaan, ja on riippuvainen suurin osin Japanista, Saksasta, Sveitsistä peräisin olevista tuontiosista.

Tämän lisäksi myös kiinalaisilla yrityksillä on ITIF:in mukaan edelleen ongelmia innovaatioiden kanssa. Suuri osa Kiinassa markkinoille tuoduista uusista automaatioratkaisuista muistuttaakin japanilaisen Fanumin tai yhdysvaltalaisen Boston Roboticsin vastaavia tuotteita.