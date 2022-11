Kiinan presidentti kehottaa valmistautumaan sotaan

Kiinan presidentti Xi Jinping on käskenyt maan asevoimia ”keskittämään kaiken energiansa taisteluun” valmistautuessaan sotaan. Asiasta kertoo brittilehti Guardian.

Presidentti sanoi, että armeijan on ”puolustettava päättäväisesti kansallista suvereniteettia ja kansallista turvallisuutta”, koska Kiina on hänen mielestään ”epävakaassa ja epävarmassa turvallisuustilanteessa”.

– Keskitä kaikki energiasi taisteluun, työskentele kovasti ja paranna kykyäsi voittaa, Xi Jinpingin kerrotaan sanoneen armeijan sotilaille.

Xi Jinping on määrännyt maansa armeijan sotavalmiuteen jo vuonna 2013. Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin havaittavissa, että presidentin retoriikka on koventunut viime aikoina.

Puheessaan Xi Jinping ei eritellyt, ketä vastaan Kiina olisi valmistautumassa sotaan. Guardianin haastattelema tutkija Willy Lamin mukaan on selvää, että viesti on osoitettu Yhdysvalloille ja Taiwanille.

– Vaikka Kiinan sotilaallinen vahvuus ei vielä ole Yhdysvaltojen tasolla, Xin päätöksenteko ei ole aina perustunut järkeviin laskelmiin, tutkija sanoo.