Kiinan pankit myöntävät miljardilainoja venäläisille pankeille

Kiinalaiset lainanantajat ovat ryhtynee myöntämään miljardeja dollareita venäläisille pankeille, kun länsimaiset pankit lopettivat toimintansa maassa Ukrainaan hyökkäyksen jälkeen, kertoo Financial Times.

Kiinan neljän suurimman pankin toimet ovat osa Pekingin pyrkimyksiä edistää renminbiä vaihtoehtoisena globaalina valuuttana dollarille.

Kiinan lainananto Venäjän pankkisektorille nelinkertaistui kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä kuluneiden 14 kuukauden aikana Kiovan kauppakorkeakoulun Financial Timesille analysoimien uusimpien virallisten tietojen mukaan.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank ja Agricultural Bank of China lisäsivät yhteisvastuutaan Venäjälle 2,2 miljardista dollarista 9,7 miljardiin dollariin 14 kuukauden aikana Venäjän keskuspankin tietojen mukaan.

Saman ajanjakson aikana itävaltalainen Raiffeisen-pankki lisäsi lainojaan maassa yli 40 prosenttia 20,5 miljardista dollarista 29,2 miljardiin dollariin. Raiffeisen on sanonut tutkivansa tapoja vetäytyä maasta ja on vähentänyt lainojaan Venäjällä 25,5 miljardiin dollariin kuluvan vuoden maaliskuusta lähtien.

Euroopan keskuspankki on lisännyt painetta valvomiinsa lainanantajiin, mukaan lukien Raiffeisen, jotta ne irtautuisivat toimistaan Venäjällä. Raiffeisen sanoo yrittävänsä löytää tapoja myydä tai päästä eroon Venäjän liiketoiminnastaan noudattaen kuitenkin paikallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä.

FT:n mukaan kiinalaisten pankkien toimet ovat osa Venäjän muutosta ottaa renminbi käyttöön varantovaluuttana Yhdysvaltain dollarin ja euron sijaan.

– Kiinan pankkien lainat venäläisille pankeille ja luottolaitoksille ovat osa dollarin ja euron syrjäyttämistä. Tämä osoittaa, että (lännen) pakotteet tekevät työnsä, sanoo Andrii Onopriienko Kiovan kauppakorkeakoulusta FT:lle.

Kiinan nousu kumppanina korostaa Venäjän taloudellista käännettä. Maiden välinen kauppa saavutti 185 miljardin dollarin ennätystason vuonna 2022.

Ennen viime vuoden hyökkäystä Ukrainaan yli 60 prosenttia Venäjän viennin maksuista suoritettiin maan viranomaisten mukaan ”myrkyllisillä valuutoilla”, eli dollarilla ja eurolla. Kiinan renminbin osuus oli alle yksi prosentti. Nyt renminbin osuus maksuista on 16 prosenttia.