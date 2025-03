Kiinan mysteerilaivat harjoittelevat satelliittikuvissa juuri sitä, mitä pelättiin

Kiinan erikoisten silta-alusten tarkoituksen mysteeri näyttää ratkeavan. Satelliittikuvat (alla) osoittavat, että Kiinan laivasto on harjoitellut tukijalkojen varassa merestä nousevien proomujen käyttöä yhdessä ”siviilialusten” kanssa.

Aihetta tarkkaan seurannut merisodankäynnin asiantuntija Tom Shughart on jakanut X:ssä kuvia, joissa keula- ja perärampeilla varustetut niin sanotut RoRo-alukset telakoituvat pitkään rantaan johtavaan ketjuun kytkettyihin siltaproomuihin.

Tämä vaikuttaisi juuri sellaiselta harjoitukselta, josta on maalattu uhkakuvia sen jälkeen, kun Kiinan erikoiset alukset havaittiin ensi kertaa. Proomuihin perehtyneiden sotilasasiantuntijoiden mukaan silta-alukset on kuin tehty Taiwaniin kohdistuvaa hyökkäystä varten.

Harjoituksista kerrotaan myös tästä löytyvässä Naval Newsin artikkelissa. Siinä aluksia kutsutaan ”poluksi Taiwaniin”.

Jutun mukaan kolme proomua saapui Nansanin saarella sijaitsevan rannan lähelle helmikuun lopulla. Alukset olivat satelliittikuvien perusteella siellä pitkäksi sillaksi ketjutettuna aina maaliskuun 22. päivään asti. Sinä aikana Kiinan laivasto suoritti harjoituksia, joissa ainakin kaksi virallisesti siviilikäytössä olevaa autolauttaa kävi telakoitumassa proomusiltaan. Alukset olivat siirtyneet viikonlopun aikana Donghain saarelle, missä toimintaa on sitten jatkettu.

Kiinan tiedetään harjoitelleen runsaasti sotakaluston kuljettamista siviilialuksilla. Tom Shughart huomauttaa X:n satelliittikuva-analyysissään, että paikalla ollut RoRo-laiva Shun Long Hai on vieläpä rakennettu samalla telakalla kuin siltaproomut.

