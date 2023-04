Kiinan lentotukialus ilmestyi Taiwanin lähelle

Taiwanin asevoimat on havainnut Kiinan lentotukialus Shandongin läntisellä Tyynellämerellä. Sen sanotaan seilaavan noin 120 merimailin päässä Taiwanin saaren kaakkoispuolella.

– Odotamme lentotukialuksen seilaavan kaakossa sijaitsevien aluevesiemme läpi. Olemme seuranneet tarkasti heidän liikkeitään ja reagoimme sen mukaisesti, Taiwanin puolustusministeriö kertoo Twitterissä.

Shandong osallistui pääsisäisenä järjestettyyn suureen sotaharjoitukseen, jossa Kiinan asevoimat simuloi hyökkäyksiä Taiwaniin. Kiina kertoi harjoitelleensa saarivaltion meri- ja ilmasaartoa sekä ”tarkkuusiskujen” tekemistä.

Jännitteet Taiwanin kysymyksen ympärillä ovat kiristyneet. Kiina on lähettänyt säännöllisesti hävittäjiä ja sota-aluksia Taiwanin ilma- ja meripuolustusalueen lähelle jo vuosien ajan.

Taiwan, eli Kiinan tasavalta, toimii Taiwanin saarella. Konflikti syntyi, koska 1940-luvulla Kiinan sisällissodan hävinneet Kiinan tasavaltaa puolustaneet joukot ja hallinto vetäytyivät saarelle. Kiina pitää Taiwania maakuntanaan ja on huolissaan, että USA olisi vesittämässä yhden Kiinan politikkaansa, jota se on noudattanut vuodesta 1979. USA on tukenut Taiwania pitkään muun muassa aseavulla, mutta ei ole virallisesti tunnustanut sitä itsenäiseksi valtioksi.

Kiina on todennut liittävänsä Taiwanin itseensä ajan myötä, vaikka operaatio vaatisi voimankäyttöä.

Taiwanin ulkoministeri Joseph Wu sanoi viikonloppuna maan puolustusvoimien varautuvan Kiinan iskuun vuonna 2027.

– Me otamme Kiinan sotilaallisen uhan todella vakavasti. Arvioin, että 2027 on se vuosi, jonka suhteen meidän tulee olla tosissamme, Wu totesi The Guardianille.

Kiinan ulkoministeri Qin Gang jatkoi perjantaina Kiinan kovaa retoriikkaa saarivaltiota kohtaan. Hänen mukaansa Taiwaninsalmen molemmat puolet kuuluvat Kiinalle.

– Ne, jotka leikkivät tulella Taiwanin suhteen, tulevat palamaan, Qin sanoi.

#ROCArmedForces have detected PLAN aircraft carrier Shandong in the western Pacific, approx. 120 nautical miles SE of Cape Eluanbi, Taiwan. It’s expected that the carrier will sail through our SE waters. We have closely monitored their movements and will respond accordingly. pic.twitter.com/dRLnJ3uOBL

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 24, 2023