Kiinalta tiukka vastaus Grönlannista

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Guo Jiakun vaatii Yhdysvaltoja lopettamaan Kiina-uhan väläyttelyn Grönlannista. Presidentti Donald Trumpin yksi perustelu Grönlannin haltuunoton tärkeydelle on ollut se, että muuten saarta uhkaavat Venäjä ja Kiina.
Guo sanoi medialle maanantaina, että USA:n tulee lopettaa ”niin kutsutun Kiina-uhan käyttö tekosyynä omien itsekkäiden tarkoitusperiensä ajamiseen”.
Ulkoministeriön edustajan mukaan Yhdysvaltojen pitää kunnioittaa muiden maiden suvereniteettia ja olla horjuttamatta arktista aluetta.
Guo muistutti YK:n peruskirjan periaatteista ja sanoi, että niihin pohjautuvaa kansainvälistä järjestystä täytyy noudattaa.
