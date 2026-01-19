Verkkouutiset

Tanskalaisia sotilaita Nuukin satamassa Grönlannissa 18. tammikuuta. AFP / LEHTIKUVA / MADS CLAUS RASMUSSEN

Kiinalta tiukka vastaus Grönlannista

  • Julkaistu 19.01.2026 | 11:05
  • Päivitetty 19.01.2026 | 12:36
  • Grönlanti, Kiina, USA
Yhdysvaltojen käyttämä Kiina-uhka on tekosyy, sanoi ulkoministeriön edustaja.
Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Guo Jiakun vaatii Yhdysvaltoja lopettamaan Kiina-uhan väläyttelyn Grönlannista. Presidentti Donald Trumpin yksi perustelu Grönlannin haltuunoton tärkeydelle on ollut se, että muuten saarta uhkaavat Venäjä ja Kiina.

Guo sanoi medialle maanantaina, että USA:n tulee lopettaa ”niin kutsutun Kiina-uhan käyttö tekosyynä omien itsekkäiden tarkoitusperiensä ajamiseen”.

Ulkoministeriön edustajan mukaan Yhdysvaltojen pitää kunnioittaa muiden maiden suvereniteettia ja olla horjuttamatta arktista aluetta.

Guo muistutti YK:n peruskirjan periaatteista ja sanoi, että niihin pohjautuvaa kansainvälistä järjestystä täytyy noudattaa.

