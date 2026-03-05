Kiina uhkaa Taiwania ”ratkaisevilla iskuilla”

Kuluvalla viikolla Pekingissä alkanut kansankongressi on käsitellyt uutta viisivuotissuunnitelmaa, jolle kommunistipuolueen johto antoi hyväksyntänsä viime syksynä.
Näytelmäluontoisessa poliittisessa kokouksessa esiteltiin lisäksi raportti, jossa uhattiin Taiwanin itsenäisyysmielisiä tahoja ”ratkaisevilla iskuilla”. South China Morning Postin mukaan Kiina aikoo jatkaa asemenojensa merkittävää kasvattamista.
Presidentti Xi Jinping on koventanut retoriikkaansa saarivaltiota kohtaan ja vakuuttanut Kiinan yhdistymisen olevan väistämätöntä. Pekingin näkökulmasta demokraattinen Taiwan on ainoastaan kapinallismaakunta.
Alueen jännitteet ovat kiristyneet saarivaltion saartoa simuloivien sotaharjoitusten myötä. Yhdysvallat on päättänyt tukea Taiwania historiallisen suurella asevientipaketilla.
Asiantuntijat pitävät suoraa hyökkäystä edelleen epätodennäköisenä diplomaattisten ja taloudellisten riskien vuoksi. Taiwanissa valmistetaan tällä hetkellä 90 prosenttia edistyneimmistä mikropiireistä, joita tarvitaan muun muassa älypuhelimissa, autoissa ja tekoäly-yhtiöiden datakeskuksissa.
Vuonna 2022 laaditussa raportissa arvioitiin, että hyökkäys johtaisi suurimpaan talouskriisiin 1930-luvun laman jälkeen. Yhdysvaltain bruttokansantuote romahtaisi 11 prosenttia ja Kiinan 16 prosenttia. Sodan seuraukset olisivat näin ollen vakavia myös Kiinan näkökulmasta.
Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent nosti aiheen esille tammikuussa pidetyssä maailman talousfoorumissa Davosissa.
– Jos se saari joutuisi saarretuksi ja sen tuotantokapasiteetti tuhoutuisi, niin seurauksena olisi taloudellinen maailmanloppu, ministeri sanoi.