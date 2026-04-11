Kiina suunnittelee asetoimituksia Iraniin

Peking kiistää väitteet ja syyttää Yhdysvaltoja sensaatiohakuisuudesta.
Donald Trump ja Xi Jinping. AFP / LEHTIKUVA / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Donald Trump ja Xi Jinping. AFP / LEHTIKUVA / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Kiina kaavailee ilmatorjuntajärjestelmien toimittamista Iranille lähiviikkojen aikana, kertovat yhdysvaltalaiset tiedustelulähteet. Asiasta uutisoi CNN.

Tietojen mukaan Kiina pyrkii kuljettamaan asejärjestelmät kolmansien maiden kautta, jotta niiden alkuperä ei paljastuisi.

Käytännössä järjestelmät olisivat olkapäältä laukaistavia kevyitä ilmatorjuntaohjuksia. Tällaiset ohjukset ovat vaarallisia etenkin hitaille ja matalalla lentäville lentokoneille ja helikoptereille.

Iran näyttääkin nyt käyttävän tulitaukoa asevarastojensa täyttämiseen lähimpien kumppanimaidensa tuella.

Tiedustelulähteet arvioivat, että Kiina ei näe hyötyä konfliktin osapuoleksi liittymisessä. Sen sijaan Peking yrittää ylläpitää ystävällisiä suhteita Iraniin, jonka öljystä Kiina on riippuvainen, samalla pysyen nimellisesti puolueettomana.

Toisaalta on mahdollista, että kiinalaiset voisivat perustella asetoimituksia sillä, että ilmatorjuntaohjukset ovat puolustusaseita.

Asetoimitus olisi huomattava provokaatio, sillä Kiina on ollut aktiivisesti mukana Yhdysvaltojen ja Iranin välisissä tulitaukoneuvotteluissa. Trumpin on myös määrä tavata Kiinan presidentti Xi Jinping Pekingissä ensi kuussa.

Kiinan Washingtonin-suurlähetystö on kieltänyt väitteen.

– Kiina ei ole koskaan toimittanut aseita aseellisen konfliktin osapuolelle. Tiedot ovat vääriä, suurlähetystöstä kommentoitiin.

– Vastuullisena suurvaltana Kiina täyttää kansainväliset velvoitteensa. Kehotamme Yhdysvaltoja pidättäytymään perättömistä väitteistä ilkeämielisten johtopäätösten tekemisestä ja sensaatiohakuisuudesta.

Öljyvarastot tyhjenevät – hintapaine iskee USA:han
Hormuzinsalmen tilanne vaikuttaa Iranin ja Yhdysvaltain väliseen neuvotteluasetelmaan.
Teheranin hallinto teki ratkaisevan virheen
Historioitsijan mukaan koko järjestelmä voi romahtaa sisältäpäin.
Lähes tuhat kauppa-alusta on jumissa Persianlahdella
Hormuzinsalmen liikenne tuskin palautuu lähiaikoina sotaa edeltäneelle tasolle.
