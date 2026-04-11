Kiina suunnittelee asetoimituksia Iraniin

Kiina kaavailee ilmatorjuntajärjestelmien toimittamista Iranille lähiviikkojen aikana, kertovat yhdysvaltalaiset tiedustelulähteet. Asiasta uutisoi CNN.
Tietojen mukaan Kiina pyrkii kuljettamaan asejärjestelmät kolmansien maiden kautta, jotta niiden alkuperä ei paljastuisi.
Käytännössä järjestelmät olisivat olkapäältä laukaistavia kevyitä ilmatorjuntaohjuksia. Tällaiset ohjukset ovat vaarallisia etenkin hitaille ja matalalla lentäville lentokoneille ja helikoptereille.
Iran näyttääkin nyt käyttävän tulitaukoa asevarastojensa täyttämiseen lähimpien kumppanimaidensa tuella.
Tiedustelulähteet arvioivat, että Kiina ei näe hyötyä konfliktin osapuoleksi liittymisessä. Sen sijaan Peking yrittää ylläpitää ystävällisiä suhteita Iraniin, jonka öljystä Kiina on riippuvainen, samalla pysyen nimellisesti puolueettomana.
Toisaalta on mahdollista, että kiinalaiset voisivat perustella asetoimituksia sillä, että ilmatorjuntaohjukset ovat puolustusaseita.
Asetoimitus olisi huomattava provokaatio, sillä Kiina on ollut aktiivisesti mukana Yhdysvaltojen ja Iranin välisissä tulitaukoneuvotteluissa. Trumpin on myös määrä tavata Kiinan presidentti Xi Jinping Pekingissä ensi kuussa.
Kiinan Washingtonin-suurlähetystö on kieltänyt väitteen.
– Kiina ei ole koskaan toimittanut aseita aseellisen konfliktin osapuolelle. Tiedot ovat vääriä, suurlähetystöstä kommentoitiin.
– Vastuullisena suurvaltana Kiina täyttää kansainväliset velvoitteensa. Kehotamme Yhdysvaltoja pidättäytymään perättömistä väitteistä ilkeämielisten johtopäätösten tekemisestä ja sensaatiohakuisuudesta.