”Kiina sai Kremlin, joka takertuu länteen eikä huomioi itää”

Duken yliopiston apulaisprofessori, Neuvostoliiton historiaa sekä USA:n ja Neuvostoliiton suhdetta tutkinut Simon Miles sanoo Business Insiderin haastattelussa, että Kiina on hyvin tyytyväinen nykytilanteeseen, jossa Venäjä keskittyy täysin länteen eikä kiinnitä huomiota idän tapahtumiin.

Tilanne on myös mahdollistanut Pekingin öljy- ja kaasuostot huippualennuksilla. Sillä on paljon ostovoimaa samalla, kun Venäjällä on rahasta huutava pula.

Kiina voikin Milesin mukaan nousta merkittäväksi toimijaksi Venäjän sisäisessä taloudessa.

– Kun sota jatkuu, kiinalaiset saavat runsaasti samanlaisia tilaisuuksia, joita he ovat hyödyntäneet aiemmin Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa: he voivat hankkia osia Venäjän taloudesta pilkkahintaan, Miles toteaa.

Myös geopoliittiset edut ovat Kiinan mieleen.

– He saivat Kremlin, joka on täysin takertunut länteen eikä kiinnitä huomiota idän tapahtumiin, Miles toteaa.

Professorin mukaan Kiinan ja Venäjän liittolaisuus on hankala. Molemmat torjuvat Yhdysvaltain hallitseman maailmanjärjesteyksen ja niillä on suuria epäilyksiä länttä kohtaan.

Maiden välisten suhteiden perustana on kuitenkin se, että molemmat uskovat toisen olevan se ”nuorempi” osapuoli.

– Se on horjuva perusta suhteen rakentamiselle.