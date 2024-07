Kiina rakensi autiomaahan kopion USA:n tukikohdasta

Kiina on rakentanut syrjäiseen autiomaahan kopion Yhdysvaltojen tukikohdasta.

Asiasta uutisoivan The Timesin mukaan satelliittikuvista ilmenee, että tukikohdassa on myös maaleiksi tarkoitettuja kopioita Yhdysvaltojen käyttämästä kalustosta, kuten moderneista F-35-hävittäjistä. Koneet eivät ole aitoja, mutta näyttävät kaukaa katsottuna oikeilta hävittäjiltä.

Tukikohtaa käytetään todennäköisesti maalina harjoituksissa. Siitä otetuissa satelliittikuvissa näkyy räjähdysten jättämiä jälkiä.

Alueella on aiemmin havaittu yhdysvaltalaisen lentotukialusta sekä Burke-luokan hävittäjiä mukailevia maaleja.

Kiinan asevoimat ovat vahvistuneet jokaisella osa-alueella viime vuosina. Maa on kuitenkin Yhdysvaltoja jäljessä etenkin kehittyneissä ohjuksissa.

Yhdysvaltalaisia sotilaskohteita matkivilla maaleilla Kiina kykenee kehittämään ohjusteknologiaansa ja parantamaan ohjusten osumatarkkuutta.

Erityisesti Kiina on kehittänyt ilmavoimiaan ja laivastoaan viime vuosina. Kiinan laivasto on alusmäärältään maailman suurin, mutta siltä puuttuu suurten lentotukialusten tuoma suorituskyky. Yhdysvaltojen laivasto on edelleen maailman suurin uppoamalla mitattuna.

Kiina on kehittänyt F-35-hävittäjää suorituskyvyltä vastaavaa J-35 hävittäjää. Uuden hävittäjämallin on tarkoitus tulla operatiiviseen käyttöön Kiinan uudella lentotukialuksella.