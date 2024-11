Kiina paljasti jättimäisen miehittämättömän sotalaivan

Kiina on saanut vesille valtavan miehittämättömän sota-aluksen prototyypin. Alus bongattiin pari viikkoa sitten satelliittikuvissa Kantonin (Guangzhou) telakalla (kuva jutun lopussa). Asiasta kertoo tässä Naval News.

Kyseessä on kevyesti maailman suurin miehittämätön sotalaiva. Kiinan valtiollisen laivanrakennusyhtiö CSSC:n valmistama alus tunnetaan nimityksellä JARI-USV-A. Se on noin 60 metriä pitkä ja vajaat 24 metriä leveä. Sen uppouma on eri arvioiden mukaan vähintään 300 tonnia ja mahdollisesti jopa yli 400 tonnia. Alus on esimerkiksi melkein tuplasti miehittämätöntä amerikkalaista Sea Hunter -alusta suurempi.

Merisodankäynnin asiantuntija H. I. Suttonin mukaan hanke kertoo paljon.

– Moni tykkää sanoa Kiinan turvautuvan pelkkään kopiointiin, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Tämä edustaa ehdottomasti maailman huippua kunnianhimossa, Sutton toteaa aluksesta.

Sutton on julkaissut kotisivuillaan runsaasti kuvia aluksesta. Miehittämätön laiva on tehty taistelutehtäviä silmällä pitäen. Alus on varustettu ainakin neljällä ohjussiilolla ja todennäköisesti myös muun muassa kansirakenteisiin kätketyillä torpedoputkilla. Sen tutkajärjestelmä näyttäisi lisäksi olevan varsin edistynyt.

JARI-USV-A:n takakannella on laskeutumisalue miehittämättömälle kopterille. Tiedustelu- ja tulenjohtokäyttöön soveltuva lennokki tehostaisi asiantuntija-arvioiden mukaan merkittävästi aluksen kykyä iskeä kaukana olevia meri- tai maakohteita vastaan.

Toistaiseksi on epäselvää, onko kyse Kiinan laivaston tilaamasta projektista vai CSSC:n halusta esitellä, mihin yhtiö pystyy.

Aluksen pitäminen avoimesti telakalla satelliiteille näkyvissä ja Kiinan sosiaalisessa mediassa leviävät kuvat kielivät siitä, että hanke halutaan päästää avoimesti julkisuuteen.

Anyone know what this vessel is? Spotted at GSI Longxue Island shipyard in Guangzhou, this image is from 10/9/2024.

It's about 60m long and it's been in other imagery for a few months. pic.twitter.com/N8rulBnvTF

— Tom Shugart (@tshugart3) October 28, 2024