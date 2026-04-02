Kiina on ryhmittänyt hävittäjistä muokattuja hyökkäysdrooneja Taiwanin lähelle

Yhdysvaltain Virginiassa sijaitsevan ajatushautomon Mitchell Institute for Aerospace Studiesin hiljattain julkaiseman China Airpower Trackerin mukaan Kiina on ryhmittänyt hyökkäysdrooneiksi muunnettuja, vanhentuneita yliäänihävittäjiä kuuteen lentotukikohtaan Taiwanin lähelle.

Satelliittikuvien perusteella tukikohdissa näkyy riveinä tylppänokkaisia ja nuolisiipisiä koneita, joiden muoto vastaa Kiinan kansan vapautusarmeijan ilmavoimien J-6-hävittäjiä 1960-luvulta. Shenyang J-6 oli Kiinassa lisenssivalmistettu Neuvostoliiton 1950-luvun Mikojan-Gurevitš MiG-19.

Sen jälkeen, kun Kiina on muokannut niitä drooneiksi, niitä on raportin mukaan tunnistettu viidestä Fujianin ja yhdestä Guoangdongin maakunnan tukikohdasta. Instituutin tutkija, Yhdysvaltain merivoimien entinen tiedustelu-upseeri J. Michael Dahm sanoo, että näissä tukikohdissa näkyy yli 200 tällaista droonia. Kaiken kaikkiaan noin 500 J-6-konetta on muunnettu drooneiksi.

Dahmin mukaan niillä aloitettaisiin hyökkäys Taiwanille. Niitä käytettäisiin kuin risteilyohjuksia.

– Ne hyökkäävät suurina määrinä Taiwanin, Yhdysvaltojen tai liittolaisten maaleihin kyllästäen ilmapuolustuksen tehokkaasti, hän sanoo.

Raporttia varten hän keräsi datan julkisista lähteistä sekä hyödyntäen kaupallisia satelliittikuva-aineistoja.

Mitchell Instituten tunnistamat muokatut droonit ovat osa Pekingin laajenevaa ilma-aseiden arsenaalia, johon kuuluu kaukovaikutteisia aseita laukaisevia pommikoneita, nykyaikaisia hävittäjiä, ballistisia ja risteilyohjuksia sekä modernien miehittämättömien lentolaitteiden parvia.

Vaikka J-6-droonit eivät kuulu Kiinan uhkaavimpiin ja edistyksellisimpiin drooneihin, niillä on etunsa: Ukrainan käyttöön ottamilla pienillä ja nopeilla torjuntadrooneilla niitä ei pystyisi torjumaan. Niiden pysäyttäminen vaatii kunnollisia, kalliita ohjuksia.

Tässä kuussa Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö arvioi, että Kiina ei suunnittele hyökkäävänsä Taiwanille vuonna 2027. Viime vuoden lopulla Pentagonin vuosiraportti Kiinan asevoimasta kuitenkin arvioi, että vuoden 2027 loppuun mennessä Kiinan odotetaan pystyvän voittamaan sota Taiwania vastaan.