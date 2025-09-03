Kiina näyttää sotavoimaa – ”Vladimir Putin on huolissaan”

Kiinan asevoimien toimintaan kattavasti perehtynyt sotilasasiantuntija sanoo Pekingin suuren sotilasparaatin mielenkiintoisimman kysymyksen liittyvän siihen, mitä paikalla ollut Venäjän diktaattori Vladimir Putin kenraaleineen ajattelee.

– He ovat varmasti huolestuneita. He ovat taisteleet Kiinaa vastaan viime vuosisadalla ja riisuneet ison osan sotilaallisista kyvyistään idässä voidakseen taistella Ukrainassa, tunnettu sotatutkija ja Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan kirjoittaa X:n ketjussaan.

Ryanin mukaan paraatissa ei nähty suuria yllätyksiä. Hän kiinnittää kuitenkin huomioita seikkoihin, joista voidaan tehdä päätelmiä Kiinan asevoimien tilasta ja valmiuksista.

– Valtaosa aseista ja laveteista ei ollut täysin uusia, mutta jokainen maa-, ilma- ja merikyky oli yleisesti uudenaikaisempi kuin ne, mitä länsimaisilta asevoimilta löytyy.

Uudempi ei kuitenkaan aina evp-kenraalin mukaan tarkoita parempaa. Mick Ryan huomauttaa myös, ettei Kiinan uusia asejärjestelmiä ole testattu vielä tosipaikassa missään. Suurinta osaa länsiaseista on puolestaan käytetty Irakissa, Ukrainassa ja muualla.

Mick Ryan pitää Kiinan esittelemiä uusia aseita ja muita kykyjä mielenkiintoisina. Hänen mukaansa ne kielivät varsin edistyneestä sotilaallisen tutkimuksen- ja kehityksen ympäristöstä.

– Aika, jolloin Kiina oli riippuvainen venäläisistä tai muista ulkomaisista järjestelmistä on jäänyt kauas taakse. Tällainen kotimaisten kykyjen taso viittaa kovaan kestävyyteen kaikissa tulevissa konflikteissa.

Evp-kenraalin mukaan paraatin tarkoituksena oli selvästi vaikuttaa siihen, miten Kiinan lähialueen valtioiden johtajat maahan suhtautuvat.

– Vaikka sotavoiman näyttö olikin vaikuttavaa, en usko tämän muuttavan radikaalisti alueellisten johtajien käsityksiä.

– Paraati saattaa vahvistaa heidän näkemyksiään, jotka ovat jo päättäneet kumartaa Kiinaa. Se voi taas tarjota lisäsyyn jatkaa samalla linjalla niille, jotka ovat päättäneet vastustaa Kiinan aggresiota.

Mick Ryan kiinnittää huomiota myös Kiinan presidentti Xi Jinpingin myymään narratiiviin. Se on asiantuntijan mukaan pysynyt ennallaan.

– Presidentti Xi korosti puheessaan tuttua vakiotarinaansa Kiinan väistämättömästä noususta. Hän kuvasi, kuinka ”kiinalaisen yhteiskunnan uusi tuleminen on pysäyttämätöntä” ja miten ”ihmiskunnan on jälleen valittava rauhan tai sodan, dialogin tai vastakkainasettelun ja kaikki voittavat- tai nollasummapeli-lopputulosten” välillä.

Paraati tarjosi evp-kenraalin mukaan Xille myös tilaisuuden vahvistaa Kiinan asevoimien ja maata hallitsevan kommunistisen puolueen välistä suhdetta.

An initial assessment of the PLA parade that has just finished in Beijing. Overall, no major surprises although there were was some new equipment. The structure and content of the parade was pretty standard. Five key themes stood out for me however. 1/9 🧵 pic.twitter.com/attykRd32n — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) September 3, 2025