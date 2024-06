Kiina kehitti uuden aseen drooneja vastaan

Kiinan asevoimien kerrotaan seuranneen tarkasti drooniteknologian kehitystä ja käyttöä Ukrainan rintamalla. Teknologinen vallankumous on luonut painetta muuttaa maavoimien taktiikoita ja kehittää yhtä uusia laitteita räjähdelennokkien torjuntaan.

Kiinan CCTV-valtionmediassa esiteltiin keväällä pienten lennokkien käyttöä asevoimien harjoituksissa. Sotilaat harjoittelivat suojautumista droonien pudottamilta kranaateilta ja häirintälaitteiden käyttöä.

Kiinan asevoimat on lisäksi testannut kahdeksanpyöräistä Tyypin 625E -lähitorjuntajärjestelmää, jota on verrattu Venäjän Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmään. Asevoimien toimintaan keskittyvä CCTV-7-kanava näytti toukokuussa viimeaikaisia testejä järjestelmällä, joka esiteltiin ensimmäistä kertaa vuonna 2022.

CSGC- ja Norinco-yhtiöiden kehittämän järjestelmän tavoite on paikata lähi-ilmatorjunnan aukkoja erityisesti lennokkien osalta. ”Droonintappajaksi” kutsuttu 625E on varustettu kuusipiippuisella 25 millimetrin konetykillä, jonka kantama on 2,5 kilometriä.

Sillä voidaan torjua lentokoneita, helikoptereita, risteilyohjuksia, ”vaanivia ammuksia” ja lennokkeja. Asetta voidaan tarvittaessa käyttää myös kevyitä panssariajoneuvoja ja rakennuksia vastaan.

Vaunussa on lisäksi kahdeksan FN-16-ilmatorjuntaohjusta, joiden kantama on kuusi kilometriä. Army Recognition -sivuston mukaan niiden sijasta voidaan käyttää myös pidemmän kantaman FB-10-ohjuksia.

Tyypin 625E ajoneuvo on osallistunut taisteluolosuhteita simuloiviin sotaharjoituksiin. Kiina lisäksi esitteli sitä kansainväliselle yleisölle Zhuhain ilmailutapahtumassa.