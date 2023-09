Kiina hätyytteli 23 sotilaskoneella – Taiwan aktivoi ilmapuolustuksen

Taiwanin puolustusministeriö kertoi varhain perjantaiaamuna Kiinan asevoimien lähettäneen 23 sotilaslentokonetta ja viisi sota-alusta Taiwanin saarta kohti.

Taiwanin asevoimat on seurannut tilannetta ja aktivoinut omat ilmavoimansa, laivastonsa ja ilmapuolustusjärjestelmänsä.

Havaituista kiinalaiskoneista neljä tunkeutui Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle.

Kiina pitää Taiwania maakuntanaan ja on lähettänyt säännöllisesti hävittäjiä ja sota-aluksia Taiwanin ilma- ja meripuolustusalueen lähelle jo vuosien ajan.

Kiina on todennut liittävänsä Taiwanin itseensä ajan myötä, vaikka operaatio vaatisi voimankäyttöä. USA on tukenut Taiwania pitkään muun muassa aseavulla, mutta ei ole virallisesti tunnustanut sitä itsenäiseksi valtioksi.

