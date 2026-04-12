Hongkong auttaa Iranin miljardien salakuljetuksessa

Hongkongista on tullut keskeinen väylä, jonka kautta Iran kiertää Yhdysvaltojen pakotteita ja hankkii miljardeilla dollareilla kiellettyä teknologiaa ja tarvikkeita. Helppo yritysten perustaminen kaupungissa ja rahaliikenteen sujuvuus tekevät siitä houkuttelevan keskuksen niin sanotulle varjopankkitoiminnalle, kertoo The Wall Street Journal.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön arvion mukaan Hongkongissa toimivat yhtiöt, joista useat ovat peiteyrityksiä, välittivät vuonna 2024 arviolta 4,8 miljardin dollarin edestä Iranin varjopankkitoimintaan mahdollisesti liittyviä varoja. Viranomaisten mukaan järjestelmä on laaja ja vaikeasti torjuttava, sillä uusia yrityksiä syntyy nopeasti vanhojen tilalle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Esimerkiksi Teheranissa toimivan yrityksen johtaja Hamed Dehghanin verkoston epäillään hankkineen länsimaista teknologiaa Iranin sotilaskäyttöön. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö syytti häntä vuonna 2019 siitä, että hän oli käyttänyt Hongkongissa toimivaa yritystä peiteyhtiönä hankkiakseen yli miljoonan dollarin arvosta laitteita.

Yhdysvallat on asettanut hänen verkostoonsa liitettyjä yrityksiä pakotelistalle, mutta toiminta on jatkunut uusien yhtiöiden kautta. Näin Iran on saanut käyttöönsä muun muassa droonien ja ohjusjärjestelmien komponentteja.

Kiinalla on keskeinen rooli järjestelmässä. Maa ostaa lähes kaiken Iranin öljyn ja sallii samalla erilaisten komponenttien ja materiaalien virran, joita voidaan hyödyntää myös sotilaallisissa tarkoituksissa. Hongkong toimii puolestaan rahoituksen ja kaupan solmukohtana.

– Kiinan merkitys kauppakumppanina ja Hongkongin rooli rahoituskeskuksena kasvavat entisestään, sanoo Atlantic Council- ajatushautomon edustaja Maia Nikoladze.

Yhdysvallat on kiristänyt pakotteita ja kohdentanut niitä yhä useampiin Hongkongissa toimiviin yrityksiin. Lisäksi viranomaiset ovat alkaneet listata myös yritysten perustamiseen liittyviä osoitteita, jotta peiteyhtiöiden perustaminen vaikeutuisi.

Toimien tehosta ei kuitenkaan ole varmuutta. Asiantuntijoiden mukaan kyse on jatkuvasta kilpajuoksusta, jossa viranomaiset pyrkivät pysymään askeleen edellä nopeasti muuntautuvia verkostoja.