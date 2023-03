”Kieltäydymme hyökkäämästä” – venäläissotilaat sanovat joutuneensa tykinruoaksi

Venäjän liikekannallepanossa pakkovärväämät sotilaat ovat julkaisseet viime kuukausien aikana lukuisia videoita, joissa he ovat valittaneet puutteellisista varusteista ja heikosta johtamisesta.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu tuoretta videota, jonka kerrotaan näyttävän Kaliningradissa muodostetun 1004. rykmentin sotilaiden tiukan keskustelun pataljoonan komentajan kanssa.

Venäläissotilaat valittavat hankalasta suhteesta Donetskin ja Luhanskin alueiden separatistihallintojen joukkoihin.

– Sanoin, ”etkö ymmärrä, että kuolemme kaikki siellä ensimmäisessä tai parhaimmillaankin toisessa taistelussa?”, eräs sotilas toteaa.

Hän väittää Donetskin omien sotilaiden vetäytyneen taisteluista.

– He laittavat meidät asemiin heti kun mahdollista ja juoksevat itse pois. ”Nämä henkilöt Kaliningradista tulivat tykinruoaksi”. Nämä ovat heidän omia sanojaan! Tee mitä haluat, mutta minä ainakin aion häipyä täältä, sotilas sanoo pataljoonan komentajalle.

Sotilas kertoo edenneensä aiemmassa taistelussa konekivääritulen keskellä. Häneen ei ollut osunut, mutta Ukrainan lennokki oli yllättäen pudottanut kranaatin joukkojen asemiin.

– Sitten voit vain istua siinä polttamassa kahdeksan tupakkaa, koska kätesi tärisevät. Niin, en ole 20-vuotias, mutta kädet tärisevät. Tämä p***a on pelottavaa minkä ikäisenä tahansa, venäläissotilas kertoo.

Sotilas kysyy upseerilta, miltä tältä tuntuu, jos koko komppania kaatuu viikon sisällä. Hän vaatii komentajia käyttämään 1004. rykmenttiä aluepuolustukseen, johon se oli miesten mukaan alun perin tarkoitettu. Sotilas ihmettelee joutumistaan vaarallisiin tiedustelutehtäviin ja hyökkäyksiin.

– Laittakaa kaikki vankilaan, pysymme siellä! Kukaan ei aio mennä tuonne [hyökkäämään]. Kuinka kauan siinä menisi, viisi, seitsemän vai kymmenen vuotta? Ei mitään väliä, olisimme ainakin elossa, emmekä heittäisi henkeämme hukkaan. Kenen puolesta ja miksi? Meidät lähetettiin varmaan kuolemaan, sotilas valittaa.

– Emme kieltäydy taitelemasta aluepuolustusjoukkoina, joihin meidät kutsuttiin liikekannallepanossa. Mutta kieltäydymme hyökkäämästä, venäläissotilas sanoo.

