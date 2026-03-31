Onko kodissasi tämä pistorasia? Tulipalon riski

Pistorasioita vedetään myynnistä niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinveto koskee Kauppahuone Harjun myymiä pistorasioita tuotenumeroilla 41209 ja 41210.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Pistorasiat eivät täytä turvallisuusvaatimuksia. Pahimmillaan puutteet voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

– Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo.

Yritys on lopettanut tuotteen myynnin ja ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla tuotteet saadaan kerättyä jälleenmyyjiltä takaisin.