Kidutuksen merkkejä – neljä miestä oikeussaliin Moskovassa

Venäjän viranomaiset toivat Moskovassa tuomioistuimen eteen neljä Tadzhikistanin kansalaista, joita syytetään tuhoisan terrorihyökkäyksen toteuttamisesta perjantaina. Iskussa kuoli ainakin 137 ihmistä.

Kolme terrorismirikoksista syytettyä kuljetettiin kyyryssä oikeussaliin ja neljäs tuotiin pyörätuolissa. BBC:n mukaan ISIS-jihadistijärjestö on ilmoittanut tehneensä perjantain iskun ja julkaissut todisteeksi videoita. Kreml on syyttänyt tapauksesta Ukrainaa ilman näyttöä.

Venäläismedioiden julkaisemien videoiden perusteella kaikkia epäiltyjä oli pahoinpidelty rajusti. Sosiaalisessa mediassa liikkui viikonloppuna videoita, joiden väitettiin olevan turvallisuusviranomaisten kuvaamia.

Niissä näytettiin, kuinka yhdeltä mieheltä leikattiin pala korvasta irti. Oikeussaliin saapuneilla henkilöillä oli useita vammoja kasvoissa. Yhdeltä mieheltä ilmeisesti puuttui silmä.

Tuomioistuimen tiedotteen mukaan kaksi epäiltyä oli myöntänyt syyllisyytensä. Miehet pidätettiin turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan noin 14 tuntia perjantaina terrori-iskun jälkeen Brjanskin alueella, joka sijaitsee 400 kilometriä Moskovan luonaispuolella.

Venäläisen RT-kanavan propagandisti Margarita Simonjan hehkutti epäiltyihin kohdistettua kidutusta omassa Telegram-julkaisussaan. Professori Konstantin Sonin pohtii, että kuvien ja videoiden julkaiseminen vaikuttaa olleen osa valtion tietoista viestintästrategiaa.

– Mikä on mielipuolista, Sonin kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

The head of RT, Putin's main propaganda agency, praised torture of the arrested terrorists in her tweet. It leaves no doubt that the release of the torture photos (the detained were electrocuted, severely beaten, and one had his ear cut) is a state PR strategy. Which is insane. pic.twitter.com/3kT3bAndjL

— Konstantin Sonin (@k_sonin) March 25, 2024