Viranomaiset syöttävät terroriepäillylle videolla hänen oman korvansa

Venäjän terrori-iskuista epäiltyjen pidätyksestä leviää rajua videomateriaalia sosiaalisessa mediassa.

Venäjä on kertonut pidättäneensä 11 henkilöä perjantain Moskovan terrori-iskuihin liittyen, mukaan lukien neljä epäiltyä ampujaa.

Viestipalvelu Telegramissa leviää materiaalia, jossa näkyy, kun viranomaiset kiduttavat yhtä epäiltyä.

Verkkouutiset on tutustunut Venäjällä kiertäviin videoihin, mutta ei julkaise niitä.

Meduza kertoo videosta, jolla maastopukuinen henkilö painaa epäillyn maahan, katkaisee oikean korvan ja työntää tämän epäillyn suuhun ennen kuin lyö häntä kasvoihin. Toisella videolla näkyy, että epäillyn korvasta puuttuu palanen.

Footage is circulating on Telegram that shows one of the Crocus City Hall terrorist suspects being tortured by arresting officers. https://t.co/M8TiBCmM7Q

— Meduza in English (@meduza_en) March 23, 2024