Kevät on petollista aikaa – autoilija, ota nämä asiat huomioon

Fintrafficin tieliikenteenohjaus ja Ilmatieteen laitos muistuttavat, että vaikka sää näyttää keväisen lämpimältä ja lämpötilakin kipuaa päiväsaikaan muutamaan asteeseen, saattaa tienpinta olla vielä kuitenkin petollisen liukas.

Näin keväisin unohtaa helposti, että tiesää ei ole sama asia kuin ennustettu päivän sää. Ajokelit ovat keväisin usein selkeästi huonompia kuin mitä päivän säätilannetta katsomalla niiden arvelisi olevan: Tienpinta kun voi olla jäässä myös ilman ollessa plusasteinen, ja kitka renkaiden alla olla siten merkittävästi heikentynyt.

– Ajokelit vaihtelevat keväällä hyvinkin nopeasti jo yhden vuorokauden sisällä. Esimerkiksi yllättävän yöpakkasen jälkeen saattaa kesäiseltäkin näyttävä tienpinta olla paikallisesti petollisen liukas, vaikka päivällä jo plussa-asteissa oltaisiinkin kertoo Ilmatieteen laitokselta toimialajohtaja Juhana Hyrkkänen.

– Talviselle tiestölle sään nopea lauhtuminen tuo taas usein mukanaan helposti vesikerroksen, jolloin tiestä tulee silloinkin vaarallisen liukas. Toisinaan kevät yllättää lisäksi lumikuuroina, joka saa keliolosuhteet salamannopeasti erittäin huonoksi ja haastaa jo sulaan ja kuivaan keliin tottuneita autoilijoita, hän jatkaa.

Fintrafficin tieliikenteenohjauksen toimitusjohtaja Aapo Anderson muistuttaa, että autoilijan muistisääntönä pitäisin keväällä sitä, että varautua kannattaa vaihteleviin olosuhteisiin.

– Kevätkeleillä liikkeelle kannattaakin lähteä vain ennakoiden – tarkista ajo-olosuhteet etukäteen ja seuraa liikennetiedottamista. Muista myös, että yksittäisen autoilijan vastuu osana liikennettä on suuri; tieliikennelain mukaan ajoneuvon nopeus on sovitettava keliin sopivaksi ja toisten tienkäyttäjien toimintaa on ennakoitava vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Ota kevätliikenteessä huomioon nämä asiat:

1. Pidä ajonopeudet maltillisina ja seuraa vaihtuvilla nopeusrajoitusmerkeillä varustetuilla moottoriteillä tarkasti sallittuja ajonopeuksia. Nopeuksia lasketaan Fintrafficin tieliikennekeskuksesta vain painavasta syystä.

2. Musta jää on poikkeuksellisen liukasta ja vaikea havaita. Huolehdi siten riittävistä turvaväleistä, sillä jarrutusmatkat ovat pitkät.

3. Märällä sileällä jäällä renkaan pito on huonoimmillaan. Varmista siis autosi renkaiden kunto ja tarkista ilmanpaineet. Näkyvyyden takia puhdista loskakeleissä usein myös etu- ja takavalot sekä tarkista pyyhkijänsulat ja lisää pissapojan nestettä.

4. Tarkista oman ajoreittisi reaaliaikaiset ajokelit etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta ja seuraa samalla liikennetiedotteita. Tarkista lisäksi Ilmatieteen laitoksen keliennusteet.