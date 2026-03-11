Verkkouutiset

Antti Häkkänen IS:lle: En näe esteitä ydinjulkilausumalle

Suomi voisi tehdä saman tyyppisen julkilausuman kuin Pohjoismaissa on tehty.
Kuvituskuva. Ranskan laivaston ydinkäyttöinen ballististen ohjusten sukellusvene Luoteis-Ranskassa 2. maaliskuuta 2026. AFP / LEHTIKUVA / YOAN VALAT
Kuvituskuva. Ranskan laivaston ydinkäyttöinen ballististen ohjusten sukellusvene Luoteis-Ranskassa 2. maaliskuuta 2026. AFP / LEHTIKUVA / YOAN VALAT

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo Ilta-Sanomille suhtautuvansa myönteisesti keskustan esitykseen puolueiden yhteisestä sitoumuksesta ydinaseettomasta Suomesta rauhan aikana.

Ehdotuksen takana on keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Häkkäsen mukaan Suomi voisi tehdä saman tyyppisen poliittisen julkilausuman kuin mitä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on tehty.

– En näe sille mitään esteitä. Koska on päivänselvää, ettei tänne ole mitään sijoittamisviritelmiä rauhan aikana käynnissä, eikä siinä ole mitään järkeäkään, niin tällainen lausuma voidaan ihan hyvin tehdä, Häkkänen sanoo IS:lle

Häkkänen muistuttaa samalla pitävänsä kiinni hallituksen esityksestä, jonka nojalla laista poistettaisiin nykyiset rajoitteet, jotka estävät ydinaseiden tuomisen Suomeen.

Keskusta ei ole vielä muodostanut kantaa ydinaserajoitusten poistamiseen. Vasemmisto-oppositio on vastustanut tiukasti ydinaserajoitusten poistamista.

