Keskustan puheille tyrmäys – ”Silmänlumetta”

Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) kommentoi tuoreessa Facebook-päivityksessään suorasanaisesti Keskustan edustajien puheita puolueen puoluevaltuuston kokouksessa.
– Täytyy sanoa, että aika lailla huvittaa ne puheet, joita Keskustan johto omassa puoluevaltuustossaan piti. Nykyistä hallitusta arvosteltiin ja sinipunahallituksella peloteltiin, Satonen kirjoittaa.
Satosen mukaan Keskusta pyrkii samanaikaisesti esiintymään hallituskriittisenä ja irtisanoutumaan yhteistyöstä “punavihreän hallituksen takuumiehenä”. Todellisuus on kuitenkin hänen mielestään toinen.
Satonen arvioi, että yksikään puolue ei halua jäädä pitkäksi aikaa oppositioon – kaikkein vähiten Keskusta, jolla on pitkät perinteet toimimisesta vallankäytön ytimessä. Hänen mukaansa puolueen puheet haluttomuudesta palata demarivetoiseen hallitukseen ovat “silmänlumetta”.
– Jos mahdollisuus punavihreään hallitukseen aukeaa, Keskustaa ei tarvitse sinne kahta kertaa pyytää, Satonen kirjoittaa.
– Ja sen jälkeen onkin taas meno reipasta, kuten edelliselläkin kerralla, Satonen toteaa viitaten edellisen hallituskauden tapahtumiin.