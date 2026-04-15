Keskustan mielestä työttömälle pitäisi sallia pienimuotoinen työnteko

Hallitus vastasi keskiviikkona SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden välikysymykseen köyhyydestä. Keskusta ei liittynyt muun opposition välikysymykseen, mutta puolue esitti epäluottamusta hallitukselle.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Markku Siponen katsoi hallituksen tehneen tietoisia poliittisia valintoja, jotka ovat hänen mukaansa heikentäneet pieni- ja keskituloisten asemaa, ajaneet alas julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä suosineet samaan aikaan suuryrityksiä, sijoittajia ja hyvätuloisia veronmaksajia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Siposen mukaan hallituksen ratkaisuja ei voi perustella välttämättömyydellä.

– Eivät nämä päätökset, hyvä hallitus, ole välttämättömiä. Ne ovat valintoja, jotka kertovat tekijöidensä arvoista, aatteesta ja linjasta.

Keskusta esitti puheenvuorossaan oman vaihtoehtonsa. Puolue palauttaisi muun muassa kotitalousvähennyksen ennalleen, keventäisi yritykseen jätettävän tulon verotusta, parantaisi yrittäjävähennystä ja toteuttaisi investointihyvityksen myös pienemmille yrityksille.

Lisäksi keskusta puolittaisi työnantajan sivukulut ensimmäiseksi vuodeksi tilanteessa, jossa yrittäjä palkkaa ensimmäisen työntekijän. Työttömien asemaa puolue helpottaisi palauttamalla työttömyysturvan suojaosan.

– Keskustan mielestä myös työttömällä pitää olla mahdollisuus pienimuotoiseen työntekoon.

Nuorten työttömyyteen keskusta tarjoaisi niin sanottua nuorten takuutyötä.

Poimintoja videosisällöistämme

Puheenvuorossa korostettiin myös lähipalvelujen merkitystä. Keskustan mukaan koulutuksen keskittäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen heikentäminen eri puolilla maata tulevat sekä inhimillisesti että taloudellisesti kalliiksi.

Siponen nosti esiin myös lapsiperheköyhyyden ja syytti hallitusta sen pahentamisesta.

Keskustan mukaan hallituksella olisi vielä mahdollisuus muuttaa linjaansa ensi viikon kehysriihessä.

– Meidän ei pidä kysyä, onko meillä varaa auttaa vaikeuksiin joutuneita. Meidän pitää kysyä, onko meillä varaa olla auttamatta.

Puheenvuoron lopussa keskusta ilmoitti jättävänsä hallitukselle epäluottamuslauseen.

– Hallituksen politiikka ei ole tuonut suomalaisille työtä, turvaa eikä tulevaisuudenuskoa. Köyhyys, eriarvoisuus ja osattomuus ovat lisääntyneet samalla, kun lähi- ja peruspalveluja on ajettu alas ja Suomi on ajautunut työttömyyteen ja lamaan. Siksi eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.