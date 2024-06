Keskustan edustaja ei äänestänyt Wille Rydmania vastaan: Eduskunta ei ole käräjäsali

Eduskunta äänesti maanantain täysistunnossa elinkeinoministeri Wille Rydmania (ps.) koskeneesta epäluottamusehdotuksesta.

Epäluottamusehdotus kaatui hallituspuolueiden äänin 92-76.

Oppositiossa olevan keskustan oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu ei äänestänyt epäluottamusta elinkeinoministerille.

Aittakumpu perusteli äänestyskäyttäytymistään viestipalvelu X:ssä.

– Vasemmiston tekemä välikysymys hallitukselle ministeri Rydmanista perustui syytöksiin, joiden todenperäisyyttä eduskunta ei voi eikä sen pidäkään arvioida. Poliisi ja oikeuslaitos ovat työnsä tehneet ja syyttäjä näki, ettei ole syytä lähteä nostamaan syytettä suuntaan jos toiseen. Koin, että kansanedustajana en voi – eikä minun pidä – lähteä tässä asiassa tuomariksi, Aittakumpu perusteli X:ssä.

Hän muistutti, että oikeusvaltiossa jokainen on syytön niin kauan kuin syyllisyys on laillisesti näytetty toteen. Aittakummun mielestä mediaa saa arvostella ja sen syytöksiltä on oikeus puolustautua.

– Oikeudentuntoni ei salli lähteä väittämään todeksi syytöksiä, joiden todenperäisyydestä ei ole varmuutta, tai tuomita niiden perusteella ihminen, kuten vasemmisto yritti. Kyse on lisäksi asioista, jotka ajoittuvat vuosien taa ennen ministeriyttä, ja koskettavat henkilön yksityiselämää. Eduskuntasali ei ole käräjäsali, ei tuomioistuin, eikä siitä sellaista pidä tehdä, Aittakumpu kirjoitti X:ssä.

Hallituksen luottamuksesta äänestettäessä Aittakumpu äänesti tyhjää. Valtioneuvosto sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-78.

Ministeri Rydmania koskeneessa epäluottamuslauseäänestyksessä hallituspuolueen kansanedustajat Eva Biaudet (r.) ja Pihla Keto-Huovinen (kok.) äänestivät tyhjää.