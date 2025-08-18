Keskustan Antti Kurvinen SK:lle: Emme ole vielä vaihtoehto hallitukselle

Oppositiopuolue keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoo Suomen Kuvalehdelle, ettei puolue ole vielä vaihtoehto Petteri Orpon (kok.) hallituksen politiikalle.

– Sanon suoraan, että siihen nähden vaihtoehtomme eivät ole vielä riittäviä. Meidän pitää panostaa seuraavat kaksi vuotta siihen, että tarjoamme keväällä 2027 äänestäjille ohjelman Suomen suunnaksi, Kurvinen sanoo.

Samalla Kurvinen myöntää, että Suomen taloustilanne on vaikea. Hän kuitenkin löytää moitittavaa nykyisen hallituksen talouspolitiikasta, jota pitää ”aivan holtittomana”.

– Keväällä jaettiin isoja veronkevennyksiä ja nyt ajetaan taas uusia leikkauksia. Tämä on kaasua ja jarrua, ei mitään ennustettavuutta, Kurvinen toteaa.

Keskustan kannatus on laskenut viime vuosina, ja se on hävinnyt jo kahdet eduskuntavaalit peräkkäin. Puolueen kannatus on ollut nousussa viime aikoina. Ylen tuoreimman kannatusmittauksen mukaan keskusta on noussut kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi 15,1 prosentin kannatuksellaan. Alimmillaan keskustan kannatus kävi alle kymmenessä prosentissa.