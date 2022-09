Keskustaedustaja toivoo pääministerin ilmoitusta turpo-tilanteesta

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen, keskustan kansanedustaja Joonas Könttä toivoo pääministerin ilmoitusta eduskunnalle ajankohtaisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

– Harvoin on näin ajankohtaista informoida eduskuntaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan tilanteesta kuin nyt. Nord Stream -kaasuputkien räjähdykset todennäköisen sabotaasin johdosta, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja liikekannallepano sekä lisääntynyt rajaliikenne ovat mittavia mullistuksia Suomen lähialueen turvallisuudessa, Könttä toteaa tiedotteessaan.

Hänen mielestään pääministerin ilmoitus eduskunnalle ja parlamentaarinen keskustelu on enemmän kuin tarpeen.

– Pääministeri (Sanna) Marinin (sd.) olisi syytä informoida eduskuntaa. Uskon, että kehitys huolettaa myös monia suomalaisia.

Köntän mukaan turvallisuuspoliittisen tilanteen kärjistymisen vaara on olemassa. Konfliktin leviämistä Itämerelle ja Pohjolaan ei voi poissulkea.

– On selvää, että tällainen kehityskulku tulee kaikin tavoin välttää. Meidän pitää turvata maamme merireitit ja -yhteydet kaikissa oloissa. Itämeren vakaus tulee varmistaa yhdessä kumppanimaiden kanssa.

Köntän mukaan kaikkea tietoa ei voi eikä tule käsitellä julkisesti.

– Toivon ja uskon, että luottamuksellisia keskusteluja ulkopoliittisen johdon, eduskuntavaaleissa valittujen puolueiden puheenjohtajien ja eduskunnan puhemiehistön kesken lisätään. Tälle on tarvetta enemmän kuin pitkiin aikoihin. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa yhteisymmärrys on ollut, on ja tulemaan olemaan Suomen vahvuus, hän toteaa tiedotteessaan.