Keskusta: Suomi kantaa oman vastuunsa Naton pelotteesta

– Kuluvana vuonna osallistuimme Naton pysyvän miinantorjuntaosaston tehtäviin Itämerellä ja ilmavalvontaan Romaniassa, Bulgariassa ja Mustallamerellä, totesi keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen puolueensa ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston selonteosta Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2025.

Hänen mukaansa Suomi jatkaa pitkäjänteisesti osallistumista Naton miinantorjuntaosaston tehtäviin Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla. Osallistumme myös pysyvän laivasto-osaston toimintaan samalla alueella.

– Merivoimien tehtävillä Nato osoittaa valmiuttaan, lisää pelotettaan ja harjoituttaa joukkojaan yhdessä. Tehtävä on merialueiden turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta tärkeä. Osasto vastaa strategisesti tärkeiden merireittien valvonnasta ja suojaamisesta, Kaikkonen totesi.

Hän muistutti, että Itämeri on kasvaneen jännitteen alue.

– Naton läsnäolo ja Merivoimien suorittamat tehtävät lisäävät vakautta ja turvallisuutta lähialueillamme.

Kuluneena vuonna Suomi osallistui ilmavalvontaan Kaakkois-Euroopassa kahdeksan hävittäjän lento-osastolla. Puolustusvoimat osallistuu ensi vuonna enintään kahdella hävittäjällä ja kolmella varakoneella Naton Air Policing -tehtäviin Islannissa, Koillis-Atlantilla ja Pohjoisella jäämerellä kolmen viikon ajan.

– Suomi kantaa oman vastuunsa liittokunnan pelotteesta ja puolustuksesta koko liittokunnan alueella. Keskusta pitää perusteltuna näihin molempiin Naton rauhan ajan tehtäviin osallistumista. Tehtävät parantavat yhteistoimintakykyä liittolaisten kanssa, vahvistavat omaa turvallisuuttamme ja kehittävät koko liittokunnan pelotetta ja puolustusta, Kaikkonen sanoi.

Hän arvioi, että Yhdysvaltain presidentinvaalien myötä maan ulko- ja turvallisuuspolitiikan painotuksiin voi tulla muutoksia.

– Euroopan on pystyttävä ottamaan enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja puolustuksestaan. Tämä tarkoittaa puolustusmenojen riittävää resurssointia Naton eurooppalaisissa jäsenmaissa ja puolustusteollisuuden kapasiteetin kasvattamista. Ensimmäinen askel on se, että kaikki Naton jäsenmaat täyttävät Naton nykyisen kahden prosentin kriteerin puolustukseen. Edessämme on keskustelu seuraavista askelista, Kaikkonen sanoi.