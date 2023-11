Keskusta: Rahaministeriön ennuste ensi vuodelle on yltiöoptimistinen eikä toteudu

– Luottamusindikaattorit eri aloilta kertovat huolta tulevasta ja samaan aikaan konkurssien määrä on kasvanut merkittävästi. Taantuma tekee tuloaan ja jo nyt voidaan sanoa, että Valtiovarainministeriön ennuste tulevalle vuodelle on yltiöoptimistinen ja ei tule toteutumaan. Rakentaminen on jo lamassa ja teollisuus on seuraamassa perässä, sanoi kansanedustaja Mika Lintilä keskustan ryhmäpuheenvuorossa selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2024–2027.

Hänen mukaansa nähtävissä olevassa tulevaisuudessa tässä maassa uhkaavat kasvaa lähinnä työttömyys ja velka.

– Talouden kasvun nousua tai merkkejä siitä ei näy. Lopulta vakavinta on, että ihmisten ja yritysten luottamus huomiseen horjuu.

Kansanedustajan mukaan Suomen talouden ongelmiin on monta syytä, ja iso osa niistä tulee maailmalta.

– Toisiamme syyttelemällä Suomen talous ei nouse. Nousun eväät kannattaa – mieluiten yhdessä – laittaa siihen, miten talous käännetään kasvu-uralle.

Lintilä totesi keskustan esittävän oman kasvun vaihtoehtonsa hallituksen linjalle, mutta olevan kuitenkin osaltaan valmis yhteistyöhön.

– Isänmaan edun pitää nyt mennä puolue- ja valtapolitiikan edelle.

Puolen miljardin euron kasvupaketti

Lintilän mukaan keskusta pitää oikeana hallituksen linjaa lisätä tutkimuksen ja kehityksen voimavaroja, mutta talouden huonoa kehitystä pitää pystyä oikaisemaan tässä ja nyt.

– Tarvitaan vaikutuksiltaan kautta maan tuntuvaa elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaa. Siksi keskusta esittää nopeasti toteutettavaksi lähes puolen miljardin euron kasvupakettia.

Lintilän mukaan sillä tuettaisiin ennen muuta rakennusalan työpaikkoja ja alan yritysten pystyssä pysymistä vaikeiden aikojen yli. Korjaus- ja rakentamishankkeita tulisi koko Suomeen.

– Osana kasvupakettia keskusta myös vahvistaisi itäisen ja Pohjois-Suomen elinvoimaa, kun kaikki kanssakäyminen sotaa käyvän Venäjän kanssa on loppunut.

Rahat kasvupakettiin saataisiin Lintilän mukaan perumalla Turun tunnin junan pääomittaminen.

Keskusta esittää myös ammattidieselin pikaista käyttöön ottamista.

– Lisäksi esitämme, että hallitus harkitsee uudelleen suhtautumistaan työperäiseen maahanmuuttoon. Ohittamaton tosiasia on, että Suomi ei pärjää, jos emme saa tänne lisää eri alojen osaajia, Lintilä totesi.

Hänen mukaansa keskustalla ja hallituksella on sama päämäärä.

– Suomen talous pitää laittaa kuntoon. Vasemmiston ajama velka- ja alijäämäpolitiikka johtaisi lopulta hyvinvointiyhteiskunnan murtumiseen.

Isoimmat erot hallitukseen ovat Lintilän mukaan siinä, että keskusta ei leikkaisi perheiltä eikä ajaisi hallituksen tavoin alas terveys-, vanhus- ja muita lähipalveluja.

– Toisin kuin hallitus, keskusta ei myöskään alentaisi veroja velaksi. Se on vastuutonta politiikkaa, kun talouden alijäämä jo ensi vuonna lähentelee 12 miljardia euroa.