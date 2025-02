Keskusta puolustusselonteosta: Alisuorittajiin ei ole varaa

– Yhdysvaltain hallinnon linjaukset ovat haastaneet sääntöpohjaisen yhteistyön periaatteita. Jokaisella maalla on oikeus valita oma turvallisuusjärjestyksensä. Maiden alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia tulee aina kunnioittaa, totesi kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Räsänen lähetekeskustelu valtioneuvoston puolustusselonteosta eduskunnassa.

Hänen mukaansa puolustusselonteko on pääpiirteittäin kattava ja se linjaa puolustuksen kehittämisen tuleville vuosille.

– Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, mutta Suomen on varauduttava pitkäkestoiseen konfliktiin, huoltovarmuuden turvaamiseen ja yhteiskunnan kriisinkestokyvyn vahvistamiseen.

– Muuttuneessa maailmantilanteessa turvallisuutta tulisi käsitellä yhä enemmän kokonaisuutena niin hallinnollisesti kuin rahoituksen puolesta, koska ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa, Räsänen totesi.

Hän sanoi, että nopeasti muuttuva turvallisuusympäristö edellyttää laaja-alaista varautumista erilaisiin skenaarioihin. Sotilastiedustelun lisäksi siviilitiedustelun riittävät resurssit on turvattava.

– Selontekoon olisi ollut perusteltua kirjata tarkemmin siviili- ja sotilaspuolen yhteistyöstä ja EU:n kriisivarautumisen vahvistamisesta presidentti (Sauli) Niinistön hyvän raportin pohjalta, Räsänen esitti.

Räsäsen mukaan huomionarvoista on, että selonteko on laadittu ennen Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikan nopeaa muutosta ja murrosta, joka on parhaillaan käynnissä.

– Tältä osin selonteko on vanhentunut. Selonteon eduskuntakäsittelyssä on muuttuva tilanne huomioitava ja tarkennettava tarvittaessa Suomen linjaa. Puolustusyhteistyön merkitys erityisesti Itämeren maiden ja Iso-Britannian kanssa korostuu edelleen, hän sanoi.

Räsäsen totesi, että yhteisen tilannekuvan jakaminen on tärkeää myös silmällä pitäen tulevia Naton budjettitarpeita.

– Puolustusbudjettien nostaminen on esillä muissakin jäsenmaissa kuin Suomessa. Maiden on varauduttava puolustusbudjetissa Naton kahden prosentin vaatimustason nostamiseen liittokunnan kokoontuessa tänä vuonna huippukokoukseen. Alisuorittajiin ei tässä maailmantilanteessa ole varaa.